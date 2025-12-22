  • Články
Pondelok, 22.12.2025
Umerov a Witkoff: Trojdňové rokovania v Miami boli produktívne

  • DNES - 5:41
  • Miami
Ukrajinská delegácia uskutočnila počas uplynulých troch dní strávených na Floride sériu produktívnych a konštruktívnych rokovaní s americkými a európskymi partnermi o ukončení vojny s Ruskom.

Na platforme Telegram to v nedeľu uviedol vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov. Jeho vyhlásenie zdieľal aj Steve Witkoff, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovali o tom agentúra AFP a denník Ukrajinska pravda.

Podľa Umerova sa uskutočnilo samostatné stretnutie vo formáte USA-Ukrajina, počas ktorého sa hlavná pozornosť sústredila na štyri kľúčové oblasti: pokračovanie v práci na 20-bodovom mierovom pláne, dohodu o postojoch k multilaterálnej rámcovej dohode o bezpečnostných zárukách, dohodu o postojoch k bilaterálnej dohode o bezpečnostných zárukách zo strany USA a pokračovanie v práci na pláne prosperity. Obe strany venovali osobitnú pozornosť diskusii o časovom rámci a postupnosti ďalších krokov.

Na Floride sa konali aj stretnutia s európskymi partnermi, ktorých zastupovali poradcovia pre národnú bezpečnosť.

Ukrajina je naďalej plne odhodlaná dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Našou spoločnou prioritou je zastaviť zabíjanie, dosiahnuť garancie bezpečnosti a vytvoriť podmienky pre obnovu, stabilitu a dlhodobú prosperitu Ukrajiny. Mier by nemal byť len koncom nepriateľstva, ale aj dôstojným základom pre stabilnú budúcnosť,“ uviedol Umerov.

Zdôraznil, že Ukrajina si vysoko váži podporu Spojených štátov a „pokračujúcu úzku koordináciu s partnermi v ďalších fázach tohto dôležitého úsilia“.

Ukrajinskú delegáciu spolu s Umerovom zastupoval náčelník generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl generálporučík Andrij Hnatov. USA na rokovaniach zastupoval popri Witkoffovi aj Trumpov zať Jared Kushner.

Zdroj: Info.sk, TASR
