Umerov a Witkoff: Trojdňové rokovania v Miami boli produktívne
- DNES - 5:41
- Miami
Ukrajinská delegácia uskutočnila počas uplynulých troch dní strávených na Floride sériu produktívnych a konštruktívnych rokovaní s americkými a európskymi partnermi o ukončení vojny s Ruskom.
Na platforme Telegram to v nedeľu uviedol vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov. Jeho vyhlásenie zdieľal aj Steve Witkoff, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovali o tom agentúra AFP a denník Ukrajinska pravda.
Podľa Umerova sa uskutočnilo samostatné stretnutie vo formáte USA-Ukrajina, počas ktorého sa hlavná pozornosť sústredila na štyri kľúčové oblasti: pokračovanie v práci na 20-bodovom mierovom pláne, dohodu o postojoch k multilaterálnej rámcovej dohode o bezpečnostných zárukách, dohodu o postojoch k bilaterálnej dohode o bezpečnostných zárukách zo strany USA a pokračovanie v práci na pláne prosperity. Obe strany venovali osobitnú pozornosť diskusii o časovom rámci a postupnosti ďalších krokov.
Na Floride sa konali aj stretnutia s európskymi partnermi, ktorých zastupovali poradcovia pre národnú bezpečnosť.
„Ukrajina je naďalej plne odhodlaná dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Našou spoločnou prioritou je zastaviť zabíjanie, dosiahnuť garancie bezpečnosti a vytvoriť podmienky pre obnovu, stabilitu a dlhodobú prosperitu Ukrajiny. Mier by nemal byť len koncom nepriateľstva, ale aj dôstojným základom pre stabilnú budúcnosť,“ uviedol Umerov.
Zdôraznil, že Ukrajina si vysoko váži podporu Spojených štátov a „pokračujúcu úzku koordináciu s partnermi v ďalších fázach tohto dôležitého úsilia“.
Ukrajinskú delegáciu spolu s Umerovom zastupoval náčelník generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl generálporučík Andrij Hnatov. USA na rokovaniach zastupoval popri Witkoffovi aj Trumpov zať Jared Kushner.
Minister Saar vyzval Židov v západných krajinách, aby sa prisťahovali do Izraela
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyzval v nedeľu Židov zo západných krajín, aby sa presťahovali do Izraela a unikli tak rastúcemu antisemitizmu.
Macron oznámil začiatok výstavby novej francúzskej lietadlovej lode
Francúzsko začne s výstavbou svojej novej lietadlovej lode na jadrový pohon. S výtlakom približne 80.000 ton bude takmer dvakrát ťažšia ako jej predchodca Charles de Gaulle, ktorého by mala nahradiť v roku 2038.
Poľsko: Minister Sikorski kritizoval postoje Slovenska k zdrojom energie z Ruska
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre český týždenník Respekt vyjadril prekvapenie nad postojmi Maďarska a Slovenska vo veci nakupovania ropy a zemného plynu z Ruska.
Prezident navštívil slovenských vojakov v Kosove, ocenil ich profesionálny výkon
Vo svojom príhovore Pellegrini poďakoval vojakom slúžiacim v Kosove za ich vzornú službu a profesionálny výkon.