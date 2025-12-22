  • Články
Macron oznámil začiatok výstavby novej francúzskej lietadlovej lode

Francúzsko začne s výstavbou svojej novej lietadlovej lode na jadrový pohon. S výtlakom približne 80.000 ton bude takmer dvakrát ťažšia ako jej predchodca Charles de Gaulle, ktorého by mala nahradiť v roku 2038.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron to oznámil v nedeľu v Abú Zabí počas návštevy približne 900 francúzskych vojakov umiestnených v Spojených arabských emirátoch, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Nová lietadlová loď bude dlhá 310 metrov, široká 85 metrov a na jej palube bude miesto pre 30 stíhačiek a 2000 členov posádky. Očakáva sa, že jej výstavba bude stáť desať miliárd eur.

V časoch agresorov musíme byť silní, aby sa nás báli. V súlade s poslednými dvoma zákonmi o vojenskom plánovaní a po dôkladnom a komplexnom preskúmaní som sa rozhodol vybaviť Francúzsko novou lietadlovou loďou,“ povedal Macron.

Francúzsko je spolu so Spojenými štátmi jednou z iba dvoch krajín, ktorých ozbrojené sily majú vo svojom arzenáli lietadlovú loď na jadrový pohon.

Loď Charles de Gaulle bola uvedená do prevádzky 18. mája 2001. Je pomenovaná po významnom francúzskom generálovi, politikovi a prezidentovi. Na svojej palube má stíhačky Rafale M, prieskumné lietadlá E-2C Hawkeye a niekoľko typov vrtuľníkov.

Prvé úvahy o nahradení lode Charles de Gaulle sa objavili v roku 2018. Macron oznámil oficiálne začatie výstavby napriek patovej situácii ohľadom rozpočtu. Tento zámer už predtým kritizoval aj náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl generál Fabien Mandon.

Zdroj: Info.sk, TASR
