Poľsko: Minister Sikorski kritizoval postoje Slovenska k zdrojom energie z Ruska
- DNES - 5:37
- Praha/Varšava
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre český týždenník Respekt vyjadril prekvapenie nad postojmi Maďarska a Slovenska vo veci nakupovania ropy a zemného plynu z Ruska. Podľa neho majú obe krajiny k dispozícii iné možnosti dodávok týchto surovín z Európy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry PAP.
Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič začiatkom decembra vyhlásil, že štátny prepravca ropy, spoločnosť Jadranski naftovod (JANAF), môže plne zásobovať Slovensko.
„Keby uzavreli dlhodobé zmluvy, ceny by boli porovnateľné s tými v Rusku,“ vyhlásil Sikorski a dodal že v tejto veci dôveruje vyjadreniam svojich kolegov z Európskej komisie a Chorvátska.
Šéf poľskej diplomacie poukázal na zodpovednosť krajín strednej Európy za vlastnú bezpečnosť a spomenul historické skúsenosti socialistického Československa.
„Keď sa Čechoslováci pokúsili o socializmus s ľudskou tvárou, prišli sovietske tanky. Tak vyzerá obmedzená suverenita. Keď odišli Briti, nedošlo k žiadnej invázii EÚ do Británie,“ uviedol Sikorski.
Podľa Sikorského sa Európa musí postarať o svoju obranu sama, no nemyslí si, že Spojené štáty sa od nej odvrátia. Dodal, že silná Európska únia je pre Washington náročnejším partnerom na rokovania, než jednotlivé štáty, nad ktorými by mali jasnú prevahu.
