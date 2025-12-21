Prezident: Slovensko bude vždy podporovať Srbsko na ceste do EÚ
Prezident SR Peter Pellegrini rokoval v nedeľu v Belehrade so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.
Na spoločnom tlačovom brífingu slovenský prezident deklaroval, že Slovensko bude vždy podporovať Srbsko na ceste do EÚ s tým, že ak splní podmienky, má plné právo stať sa jej členom. Pellegrini zároveň vyzdvihol priateľské vzťahy, ktoré medzi obomi krajinami panujú.
Zároveň odmietol, aby do prístupového procesu boli ťahané zákulisné hry, v čom sa podľa svojich slov zhoduje aj so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). „EÚ hazarduje s dôverou obyvateľov západného Balkánu. Myslím si, že strategickým cieľom aj pre ďalšiu bezpečnosť a rozvoj Európskej únie je čo najskôr pokračovať v procese rozširovania o krajiny západného Balkánu vrátane Srbska. Odďaľovanie otvorenia klastrov považujem za viac politickú hru niektorých hráčov Európskej únie, ktorí hrajú so Srbskom takúto neférovú hru,“ vyhlásil Pellegrini.
Upozornil, že ak bude Únia pokračovať v nie vždy férových prístupoch k jednotlivým krajinám západného Balkánu, môžu jeho obyvatelia stratiť záujem o členstvo v EÚ.
Hlavy štátov hovorili aj o globálnych otázkach. Najväčší význam má pre nich zachovanie mieru nielen v ich susedstve, ale aj na celom svete. Zhodli sa, aby čo najrýchlejšie skončila vojna na Ukrajine. Vučič sa poďakoval Pellegrinimu aj Ficovi za podporu Srbska na jeho európskej ceste. Pellegrini pozval Vučiča na oficiálnu návštevu Slovenska.
Témou ich rokovania boli najmä vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom, postavenie Slovákov v Srbsku, európska integrácia západného Balkánu, spolupráca v oblasti energetiky či geopolitické výzvy.
Slovenská hlavu štátu v Belehrade absolvovala aj rokovanie s predsedníčkou Národného zhromaždenia Srbskej republiky Anou Brnabičovou a predsedom srbskej vlády Djurom Macutom. Oficiálna návšteva prezidenta SR v Srbsku je súčasťou jeho ciest do regiónu západného Balkánu.
V nedeľu Pellegrini navštívil aj slovenských vojakov v Kosove, ktorí tam pôsobia v rámci medzinárodnej misie KFOR pod vedením NATO. Poďakoval im za vzornú prácu a profesionálny výkon a odovzdal im vianočné darčeky. Túto cestu absolvoval v rámci tradičných predvianočných návštev príslušníkov Ozbrojených síl SR pôsobiacich v zahraničných operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu.
V pondelok (22. 12.) navštívi Pellegrini slovenských krajanov v Báčskom Petrovci, kde ho privítajú srbskí prezident spolu so starostkou Vierou Krstovskou.
