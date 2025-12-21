  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.12.2025Meniny má Bohdan
Bratislava

Pri tuneli Višňové otvorili novú hasičskú stanicu

  • DNES - 18:41
  • Višňové
Pri tuneli Višňové otvorili novú hasičskú stanicu

Novú hasičskú stanicu otvorili v nedeľu pri tuneli Višňové, ktorý je súčasťou nového diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala.

Na stanici budú slúžiť minimálne štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktorí budú mať k dispozícii úplné zázemie potrebné pre výkon zmenovej služby. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Geguššová.

Hasiči budú zároveň na novej stanici disponovať hasičskou technikou potrebnou pre zdolávanie požiarov v tuneli, technikou určenou pre záchranné práce pri dopravných nehodách, technických zásahoch a ekologických haváriách.

Z hľadiska zdolávania požiarov patria zásahy v tuneloch medzi najťažšie a najkomplikovanejšie, a to najmä z dôvodu vzniku extrémne vysokých teplôt a silného zadymenia priestoru splodinami horenia, ktoré výrazne znižujú prehľadnosť prostredia,“ vysvetlila Geguššová.

Cestný tunel môže byť podľa nej zároveň zatarasený vozidlami, ktoré doň vchádzajú aj po vzniku mimoriadnej udalosti, čo výrazne sťažuje príchod hasičských jednotiek na miesto zásahu. „Zásah v tuneli je charakteristický aj prekonávaním veľkých vzdialeností, často výlučne peším presunom, pričom doprava technických prostriedkov je fyzicky mimoriadne náročná,“ priblížila.

Súčasťou podujatia bolo aj požehnanie novej stanice ordinárom Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Pavlom Šajgalíkom. „Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček počas príhovoru vyzdvihol kooperáciu HaZZ a zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na skúškach a preberacích konaniach, za ich dôslednosť a nasadenie,“ doplnila Geguššová.

Tunel Višňové je dlhý 7,5 kilometra a tvorí vyše polovicu nového úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. Okrem podstatného zvýšenia bezpečnosti a komfortu jazdy prinesie aj významné zrýchlenie dopravy v danom úseku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pozor na toto hovädzie mäso, obchodný reťazec ho sťahuje z predaja

Pozor na toto hovädzie mäso, obchodný reťazec ho sťahuje z predaja

DNES - 19:59Ekonomické

Zákazníci by mali výrobok vrátiť v predajni.

NDS ukázala tunel Višňové verejnosti

NDS ukázala tunel Višňové verejnosti

DNES - 16:54Ekonomické

Národná diaľničná spoločnosť v nedeľu predstavila verejnosti tunel Višňové, ktorý je súčasťou úseku diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou.

Prezident: Bude dôležité, ako koalícia pripraví konsolidáciu na rok 2027

Prezident: Bude dôležité, ako koalícia pripraví konsolidáciu na rok 2027

DNES - 15:49Ekonomické

Z ekonomického hľadiska bude podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho pre krajinu rozhodujúce, ako sa koalícia postaví ku konsolidácii na rok 2027.

BILLA sťahuje zo slovenského a českého trhu kávové produkty

BILLA sťahuje zo slovenského a českého trhu kávové produkty

VČERA - 20:04Ekonomické

Výrobky obsahujú nebezpečný toxín.

Vosveteit.sk
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP