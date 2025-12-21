Obchodný reťazec sťahuje z predaja olej
- DNES - 20:54
- Praha
V oleji našli škodlivé látky.
Obchodný reťazec Tesco v Českej republike sťahuje z predaja avokádový olej privátnej značky Tesco Finest. Dôvodom sú prekročené limity chemických látok, ktoré sa v potravinách nesmú nachádzať vo vysokých koncentráciách. Reťazec o tom informuje na svojej stránke.
Tesco sťahuje z obehu konkrétnu šaržu výrobku Tesco Finest Avokádový olej v 250 ml balení.
Foto: itesco.cz
Laboratórne rozbory preukázali, že v oleji bola prekročená povolená hodnota esterov glycidolu. Ide o kontaminanty, ktoré vznikajú pri spracovaní rastlinných olejov a tukov pri vysokých teplotách a ich obsah v potravinách je prísne regulovaný z dôvodu ochrany zdravia.
Tesco sťahuje z predaja olej
Názov: Tesco Finest Avokádový olej 250 ml
EAN kód: 5051007175104
Šarža: L28125
Dátum minimálnej trvanlivosti: 08.02.2027
Spoločnosť Tesco už stiahla uvedené výrobky z predaja vo všetkých svojich českých pobočkách. Ak máte tento olej doma, mali by ste ho prestať nepoužívať.
Zákazníci môžu tento olej vrátiť na oddelení informácií v obchodoch Tesco v Českej republike. Na základe uplatnenej reklamácie im bude kúpna cena vrátená v plnej výške okamžite na mieste.
