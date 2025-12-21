  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.12.2025Meniny má Bohdan
Bratislava

Kaliňák: Slovensko očakáva posledné stíhačky po dokončení výcviku v USA

  • DNES - 18:09
  • Bratislava
Kaliňák: Slovensko očakáva posledné stíhačky po dokončení výcviku v USA

Slovensko očakáva prílet posledných stíhačiek F-16 po skončení výcviku slovenských pilotov v USA.

V budúcom roku by mohla priletieť jedna z nich. Termín dodania prvých batérií systému protivzdušnej ochrany Barak ministerstvo obrany upresní v prvom štvrťroku 2026. V koncoročnom rozhovore to pre TASR uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Zároveň musíme pripraviť všetky objekty na príchod nových batérií. Tú brigádu protivzdušnej ochrany musíme nanovo celú vybudovať, viac ako 91 objektov, ktoré musíme vystavať a odovzdať. Sú to vysunuté pracoviská, rôzne muničné sklady,“ uviedol Kaliňák.

Minister tiež informoval, že v rámci nákupu nákladných vozidiel Tatra bude možné nakúpiť aj varianty pre prevoz pitnej vody či pohonných látok, ale aj variant pre hasičov či varianty pontónového mosta a automobilového mosta. Zdôraznil, že ministerstvo nejde nakupovať viac ako oznámilo. Do zmluvy však zakomponovalo viac možností, ktoré podľa neho môžu využiť aj ďalšie vedenia rezortu.

Ako Kaliňák priblížil, pri dodávkach 200 až 250 vozidiel ročne je podľa neho zabezpečená cyklická obnova vozového parku ministerstva a ozbrojených síl. „Aby ste za 15 rokov vždy pravidelne vymenili tie autá, a tak mali nie staršie ako 20 rokov, čo tak zhruba asi tej životnosti momentálne vyhovuje,“ uviedol.

Minister tiež odmieta, že by sa pri nákupoch správal nekoncepčne, ako mu to vyčíta opozícia. Všetky nákupy techniky sú podľa neho zaradené v koncepcii rozvoja ozbrojených síl prijatej bývalým vedením ministerstva obrany. „Raz je tu schválená koncepcia, prečo máme robiť novú? Veď vychádza z ozbrojených síl. To nie je môj výmysel. Je tu nejaká koncepcia, ktorá reaguje na ciele síl, ktoré schválilo NATO,“ uviedol.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lajčák tvrdí, že s Epsteinom komunikoval v záujme Slovenska

Lajčák tvrdí, že s Epsteinom komunikoval v záujme Slovenska

DNES - 17:32Domáce

Poradca premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák odmieta, že by mal z kontaktov s Jeffreym Epsteinom osobný prospech.

SHMÚ upozorňuje na zmenu: Takéto počasie čaká Slovensko počas sviatkov

SHMÚ upozorňuje na zmenu: Takéto počasie čaká Slovensko počas sviatkov

DNES - 16:14Domáce

Meteorológovia priniesli predpoveď počasia na Vianoce.

PS: Tunel Višňové nie je úspechom, ale pamätníkom zlyhaní 15 rokov Ficových vlád

PS: Tunel Višňové nie je úspechom, ale pamätníkom zlyhaní 15 rokov Ficových vlád

DNES - 16:06Domáce

Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pondelkovým avizovaným otvorením tunela, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala.

Prezident varuje: Európska komisia by mohla pozastaviť eurofondy pre Slovensko kvôli zákone o ÚOO

Prezident varuje: Európska komisia by mohla pozastaviť eurofondy pre Slovensko kvôli zákone o ÚOO

DNES - 16:02Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini urobí rozhodnutie o tom, či podpíše alebo nepodpíše novelu Trestného zákona tesne pred Štedrým dňom alebo krátko po vianočných sviatkoch.

Vosveteit.sk
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP