Pozor na toto hovädzie mäso, obchodný reťazec ho sťahuje z predaja
- DNES - 19:59
- Praha
Zákazníci by mali výrobok vrátiť v predajni.
Obchodný reťazec Makro v Českej republike upozorňuje na stiahnutie produktu z predaja. Ide o hovädzie mäso, v ktorom našli nadlimitné množstvo antibiotík. Obchodný reťazec Makro o tom informoval na svojej stránke.
Z trhu sťahujú produkt s označením 332205 Hovězí zadní ořech s hmotnosťou približne 6 kg. Týka sa to hovädzieho mäsa s dátumom dátumom spotreby 28.12.2025 a číslom šarže 0000071683. Dodávateľom mäsa pôvodom z Holandska je spoločnosť Rotterdam Trading Office.
Foto: makro.cz
Ako informovala vedúca oddelenia kvality Makro Cash & Carry ČR Petra Bártová, k stiahnutiu výrobku z trhu pristúpili z dôvodu zistenia prekročenia limitu antibiotík, konkrétne Tulathromycin, v testovanej vzorke.
Spoločnosť Makro žiada zákazníkov, aby výrobok s uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti nekonzumovali.
Výrobok bol v predajniach Makro dostupný od 3.12.2025 do 12.12.2025. Výrobok je možné na základe predajného dokladu vrátiť do 28.12.2025 v ktorejkoľvek predajni Makro.
Obchodné reťazce Makro a METRO aj v minulosti pristúpili k stiahnutiu hovädzieho mäsa zo slovenského a českého trhu. Išlo o hovädziu vysokú roštenku od rovnakého dodávateľa - Rotterdam Trading Office.
