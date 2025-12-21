  • Články
Pozor na toto hovädzie mäso, obchodný reťazec ho sťahuje z predaja

Zákazníci by mali výrobok vrátiť v predajni.

Obchodný reťazec Makro v Českej republike upozorňuje na stiahnutie produktu z predaja. Ide o hovädzie mäso, v ktorom našli nadlimitné množstvo antibiotík. Obchodný reťazec Makro o tom informoval na svojej stránke.

Z trhu sťahujú produkt s označením 332205 Hovězí zadní ořech s hmotnosťou približne 6 kg. Týka sa to hovädzieho mäsa s dátumom dátumom spotreby 28.12.2025 a číslom šarže 0000071683. Dodávateľom mäsa pôvodom z Holandska je spoločnosť Rotterdam Trading Office.

Foto: makro.cz

Ako informovala vedúca oddelenia kvality Makro Cash & Carry ČR Petra Bártová, k stiahnutiu výrobku z trhu pristúpili z dôvodu zistenia prekročenia limitu antibiotík, konkrétne Tulathromycin, v testovanej vzorke.

Spoločnosť Makro žiada zákazníkov, aby výrobok s uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti nekonzumovali.

Výrobok bol v predajniach Makro dostupný od 3.12.2025 do 12.12.2025. Výrobok je možné na základe predajného dokladu vrátiť do 28.12.2025 v ktorejkoľvek predajni Makro.

Obchodné reťazce Makro a METRO aj v minulosti pristúpili k stiahnutiu hovädzieho mäsa zo slovenského a českého trhu. Išlo o hovädziu vysokú roštenku od rovnakého dodávateľa - Rotterdam Trading Office.

Zdroj: Info.sk, makro.cz
