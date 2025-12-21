Lajčák tvrdí, že s Epsteinom komunikoval v záujme Slovenska
Poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Miroslav Lajčák odmieta, že by mal z kontaktov s Jeffreym Epsteinom osobný prospech.
Vyhlásil tiež, že od neho neprijal pôžičky ani dary. Ich prijatie nevyplýva podľa neho ani zo zverejnenej komunikácie. Vyhlásil, že konal v záujme Slovenska a jeho komunikácia nevybočila z rámca pre komunikáciu medzi diplomatom a vplyvným zahraničným partnerom. Lajčák to pre TASR uviedol v nedeľu.
„Stretnutie na rezidencii vo Viedni malo pracovný charakter, rovnako ako mnoho iných stretnutí, ktoré som tam počas výkonu funkcie ministra absolvoval. Pomohlo mi získať cenné informácie o fungovaní americkej politiky a biznisu. Navyše Slovensko v tom roku predsedalo OBSE so sídlom vo Viedni a diskutovanou témou boli aj vtedy aktuálne úvahy o možnom vystúpení USA z tejto organizácie,“ uviedol bývalý šéf slovenskej diplomacie.
Súčasťou práce diplomata je podľa neho využívanie všetkých legitímnych, formálnych aj neformálnych komunikačných kanálov a kontaktov. Doplnil, že si plne uvedomuje, že Epsteinovo meno v súčasnosti oprávnene vyvoláva pobúrenie a silné emócie.
„Činy Jeffreyho Epsteina som veľmi silne a jednoznačne odsúdil a odsudzujem. S akoukoľvek nevhodnou činnosťou som nemal a nemám absolútne nič spoločné,“ uviedol.
Diplomat podľa svojich slov považuje za nevkusné a účelové v politickom boji zneužívať „z mojej strany štandardné diplomatické kontakty s osobou, ktorá bola v danom období mimoriadne blízko americkým politickým a spoločenským elitám“.
Koaličná SNS v súvislosti so zverejnením nových informácií v kauze Jeffrey Epstein uplynulú sobotu vyzvala Lajčáka, aby zverejnil, či mal alebo nemal majetkové výhody od Epsteina, respektíve či od neho získal pôžičky, finančné prostriedky alebo iné dary.
Na odvolanie Lajčáka z pozície poradcu premiéra vyzvali začiatkom decembra aj opozičné poslankyne parlamentu. Poslankyňa Beáta Jurík (PS) pripomenula, že premiér už nemá dôvod ďalej čakať. Podľa Jurík nemožno vylúčiť, že Epstein mal svoje obete aj na Slovensku. “Jeho lietadlo pristálo v roku 2018 aj v Bratislave aj v Poprade. Kompetentných sa preto budeme pýtať, či majú informácie o tom, že obeťami mohli byť aj naše občianky a či im je poskytovaná potrebná pomoc a podpora,“ uviedla v stanovisku.
Premiér na piatkovej (19. 12.) tlačovej konferencii po samite európskych lídrov v Bruseli reagoval, že Lajčák je excelentný diplomat a má naďalej Ficovu dôveru. „Ak niekto zlyhá morálne, dajte mi dôkazy, že niečo urobil, ukončime spoluprácu. Ale ja nebudem katovať ľudí len preto, lebo už keď nie je čo, vytiahne sa, že je to nejaká spolupráca, alebo že niekto niekde niekoho videl,“ dodal.
Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy Jeffreyho Epsteina, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí Lajčákom a Epsteinom. Lajčák ešte pred časom pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. V uplynulom týždni zverejnili nové fotografie z pozostalosti Epsteina. Na jednej z nich je finančník odfotený s Lajčákom.
