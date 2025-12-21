  • Články
Bratislava

Kuriózny zásah policajtov: V kabínke lanovky našli polonahého muža

Príslušníci mestskej polície museli riešiť kuriózny prípad.

V centre Ružomberka, v Parku Štefana Hýroša, museli policajti riešiť prípad muža, ktorý si ako miesto na prenocovanie zvolil vystavenú kabínku lanovky. Ružomberská mestská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Hliadka bola na miesto vyslaná vo štvrtok krátko pred ôsmou hodinou ráno na základe oznámenia od občanov. Osoba sa nachádzala vo vnútri jednej z kabínok lanovky, ktoré v parku slúžia ako statické exponáty.

Po príchode na miesto policajti zistili, že vo vnútri kabínky sa skutočne „ubytoval“ muž, ktorý bol oblečený len v košeli a spodnej bielizni. Priestor si navyše osvetľoval a zrejme aj vyhrieval zapálenými sviečkami, ktoré mal rozmiestnené na podlahe.

Foto: fb/Mestská polícia Ružomberok

Komunikácia s mužom a jeho správanie naznačovali, že sa nenachádza v dobrom psychickom stave. „Bolo zrejmé, že má nejaké psychické problémy,“ uviedla mestská polícia vo svojom stanovisku.

Policajti preto namiesto represívnych krokov okamžite privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Záchranári mužovi na mieste poskytli neodkladné prvotné ošetrenie a následne ho previezli do nemocnice, kde sa podrobil ďalším vyšetreniam.

Zdroj: Info.sk, Mestská polícia Ružomberok
