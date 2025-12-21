  • Články
Bratislava

NDS ukázala tunel Višňové verejnosti

  DNES - 16:54
  Višňové
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v nedeľu predstavila verejnosti tunel Višňové, ktorý je súčasťou úseku diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. Pre návštevníkov Dňa otvoreného tunela pripravila okrem komentovaných prehliadok i kultúrny program.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Filip Macháček podotkol, že tunel Višňové je neustále skloňovanou stavbou, ktorá sa priblížila k svojmu cieľu a k tomu, aby ju mohli v pondelok (22. 12.) sprístupniť motoristom.

Urobili sme v nedeľu Deň otvoreného tunela pre verejnosť i pre tých, ktorí sa ním neprevezú autom, aby si mohli ohmatať a obzrieť to, čo dokázali naši zhotovitelia postaviť,“ ozrejmil Macháček.

Verejnosť si v rámci podujatia podľa neho mohla prezrieť tunel po prvé priečne prepojenie. „Išlo o komentované prehliadky s vysvetlením technologických celkov, ktoré sú tam,“ doplnil s tým, že súčasťou podujatia bol i kultúrny program a vysvätenie novej hasičskej stanice.

Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok.

Celý úsek má dĺžku 13,5 kilometra, z toho samotný tunel 7,5 kilometra, po otvorení sa tak stane najdlhším domácim cestným tunelom. Diaľničný úsek bude súčasťou prepojenia Bratislavy a Košíc na D1 a po sprevádzkovaní odľahčí cestu prvej triedy I/18 v okolí Strečna.

Zdroj: Info.sk, TASR
