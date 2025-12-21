  • Články
SHMÚ upozorňuje na zmenu: Takéto počasie čaká Slovensko počas sviatkov

  Bratislava
SHMÚ upozorňuje na zmenu: Takéto počasie čaká Slovensko počas sviatkov

Meteorológovia priniesli predpoveď počasia na Vianoce.

Inverzný charakter počasia by sa mal počas blížiacich sa Vianoc skončiť. Štedrý deň by mal byť oblačný až zamračený, miestami sa treba pripraviť aj na zrážky. Najmä na Druhý sviatok vianočný by však už mala prevládať jasná obloha. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Najmä na Druhý sviatok vianočný by už väčšinou mohlo prevládať slnečné počasie, zrážok bude minimum a maximálna denná teplota bude na úrovni mínus dva až päť stupňov Celzia. Ráno na Druhý sviatok vianočný očakávame, že aj v nížinách by malo väčšinou mrznúť,“ uviedol vo videu meteorológ SHMÚ Štefan Dlhoš.

Ako doplnil, v predpovedi je ešte neistota. Dodal, že inverzia, spôsobujúca hmlisté počasie, trvá už tri týždne.

Zdroj: Info.sk, TASR
