Prezident varuje: Európska komisia by mohla pozastaviť eurofondy pre Slovensko kvôli zákone o ÚOO
Prezident SR Peter Pellegrini urobí rozhodnutie o tom, či podpíše alebo nepodpíše novelu Trestného zákona tesne pred Štedrým dňom alebo krátko po vianočných sviatkoch. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.
Ešte v budúcom týždni sa stretne s odborníkmi na trestné právo i s predstaviteľmi súdnej moci. Podľa svojich slov sa bude striktne riadiť odbornými posudkami. Veto pri zákone o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) odôvodnil aj vážnymi obavami, že by Európska komisia mohla pozastaviť eurofondy pre Slovensko.
Prezident si chce podľa svojich slov detailne prechádzať paragraf za paragrafom a presvedčiť sa, či sa napĺňajú alebo nenapĺňajú výzvy tých, ktorí ho žiadajú zákon nepodpísať. „Odmietam akékoľvek spájanie sa s tým, či vyhovieme tej alebo druhej strane,“ vyhlásil.
Pri zmene inštitútu tzv. kajúcnika sa bude prezident pýtať aj súdnej moci, ako si bude vykladať konkrétny paragraf, „aby nebolo dotknuté žiadne právo človeka brániť sa pri vlastnom probléme, ale zároveň do akej miery má alebo nemá byť vierohodný kajúcnik“. Pellegrini chce tiež vedieť, či môže zmenou zákona dôjsť k ohrozeniu vyšetrovania mafiánskych vrážd či k ohrozeniu odhaľovania zásadnej trestnej činnosti. Prezident si želá, aby sa Slovensko nevrátilo do obdobia rokov 2020 až 2023, keď sa diali podľa neho politicky motivované trestné stíhania. No zároveň sa nepozerá na to, či sa zmena zákona dotkne podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD).
Pri posudzovaní o podpise novely Trestného zákona sa prezident pozerá aj na problematiku tzv. Benešových dekrétov. Je to podľa neho citlivá téma, ktorá môže začať znepríjemňovať vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. „Načo je dobré, že sa vôbec táto téma otvorila, čomu slúži a aký bude jej výsledok?“ pýta sa hlava štátu.
Pri vete o zmene ÚOO na nový úrad nebol prezident podľa svojich slov na strane skupiny policajtov - tzv. čurillovcov. Namietal spôsob prerokovania, mal obavy o eurofondy a fungovanie agendy obetí trestných činov. Preferoval by, ak by sa takéto zmeny diali hneď po vzniku vlády. „Po dvoch rokoch mi to prišlo zvláštne, účelové aj nevkusné, ako to prebiehalo,“ skonštatoval Pellegrini. Zdôraznil, že má informácie z eurokomisie, že veľmi pozorne sleduje situáciu okolo zmeny úradu. Prezident je zvedavý, čo zásadné sa zmení v krajine, ak zákon, týkajúci sa nového úradu, nadobudne účinnosť a či to prinesie nejaký „zázrak spravodlivosti“.
Reagoval aj na kritiku od premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a šéfa SNS Andreja Danka po tom, čo vetoval zákon. „Ak chce prezident rozhodovať spravodlivo, nemôže od prvého momentu, keď sa stal prezidentom, kalkulovať a rozhodovať tak, aby bol ako keby u časti spektra ďalej obľúbený a už kalkuloval s tým, že ho znovu zvolia za prezidenta,“ reagoval na slová Danka o podpore Pellegriniho do ďalších volieb. „Nebol by som potom úplne svojprávny,“ dodal. To, kto ho podporí v ďalšej prezidentskej kampani, bude Pellegrini riešiť v roku 2029, a bude podľa neho otázne, či v tom čase bude mať ešte vyjadrenie Danka k jeho podpore „nejakú váhu“.
