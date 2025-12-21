  • Články
Bratislava

Prezident: Bude dôležité, ako koalícia pripraví konsolidáciu na rok 2027

  • DNES - 15:49
  Bratislava
Prezident: Bude dôležité, ako koalícia pripraví konsolidáciu na rok 2027

Z ekonomického hľadiska bude podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho pre krajinu rozhodujúce, ako sa koalícia postaví ku konsolidácii na rok 2027.

Zdôraznil, že vláda by mala pripraviť opatrenia pre rast ekonomiky. Zároveň ocenil, že sa kabinet pri energopomoci rozhodol ísť cestou adresnosti. Pellegrini to vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Treba zas aj to povedať, že ak ten systém má dnes nejaké nedostatky v tej nábehovej fáze, ale vláda svojimi predpismi, nariadeniami a pani ministerka (hospodárstva Denisa Saková z Hlasu-SD, pozn. TASR) má možnosti, ako tieto nedostatky dodatočne zvrátiť a zachrániť aj tých, ktorí sa prepadnú,“ uviedol o energopomoci.

Prezident si myslí, že Slovensko je z hľadiska dovozu plynu v špecifickej situácii. Podotkol, že krajina nemá prístup k moru a nemôže si tak vybudovať terminál pre dovoz skvapalneného plynu. Ekonomické vzťahy s Ruskom sa podľa neho po vojne na Ukrajine obnovia. Uviedol tiež, že Slovensko má s Ruskou federáciou o dodávkach plynu zmluvu.

Slovensko je zároveň podľa hlavy štátu v takej finančnej kondícii, že nemôže na seba preberať ďalšie ručenie za pôžičku. Prezident si myslí, že odmietnutie ručenia za európsky úver pre Ukrajinu je legitímny postoj. Treba podľa neho rokovať o mieri. Definitívne rozhodnutie o podmienkach konca vojny na Ukrajine môže podľa neho padnúť len s účasťou Ukrajiny.

Prezident sa tiež vyjadril k nadchádzajúcim komunálnym voľbám. Je podľa svojich slov zvedavý, ako dopadnú okrem iných aj koaliční kandidáti. Mrzí ho, že štát doteraz nebol schopný pripraviť reformu samosprávy. „My s takým obrovským počtom starostov, starostiek, poslancov a primátorov a primátoriek nemôžeme dlhodobo fungovať. Sme rozdrobení, máme pomaly najviac obcí na počet obyvateľov v rámci vyspelého sveta. Celkovo 22.000 poslancov,“ upozornil prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
