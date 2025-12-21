Kaliňák: Pri rušení ÚOO neutrpela parlamentná diskusia, na zmenách ŠTS sa už pracuje
Pri rušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) neutrpela parlamentná diskusia, pretože o zákone poslanci rokovali dva týždne.
V nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24 to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že iná situácia by nastala, ak by návrh do parlamentu prišiel ráno a popoludní by ho plénum schválilo. Ústavný súd SR podľa neho nemá jednotnosť v postupoch, pretože v minulosti nepozastavil účinnosť iných zákonov.
Kaliňák tiež vyhlásil, že si myslí, že na zmenách Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa už pracuje. „Jedna z tých vecí je, že v zásade by sa vytvoril klasický štandardný odvolací proces proti niektorým svojvoľným konaniam. Ale mne by teda naozaj v rámci toho systému ten špecializovaný súd nechýbal. Myslím si, že na krajských súdoch je dostatok odborníkov, ktorí sú toto schopní riešiť,“ priblížil.
Podpredseda vlády reagoval aj na výroky policajnej prezidentky Jany Maškarovej z piatkovej (19. 12.) tlačovej konferencie. Šéfka Policajného zboru si myslí, že zmeny v Trestnom poriadku súvisiace s výpoveďami spolupracujúcich obvinených prijaté Národnou radou SR v rámci novely Trestného zákona môžu sťažiť prácu polície pri vyšetrovaní. Toto podľa neho nehrozí. Vyhlásil, že súdy v niektorých prípadoch odsúdili ľudí iba na základe výpovede spolupracujúceho obvineného. Konkrétne prípady neuviedol.
Podľa šéfa rezortu obrany je zároveň volič koalície nespokojný najmä preto, že sa prípady z obdobia minulej vlády vyšetrujú pomaly. „Ja si myslím, že v tomto prípade každý si dokáže posúdiť, prečo je predovšetkým volič koalície najmenej spokojný, a to je slabá efektivita ministerstva vnútra pri vyšetrovaní tých kriminálnych činov v poslednom období,“ tvrdí Kaliňák.
Minister v relácii opätovne obhajoval i nákupy vo svojom rezorte. Na kritiku mimoparlamentnej strany Demokrati o uzavretí zmluvy s chybou reagoval, že chybu berie na seba. Stať sa mala pri digitalizácii v preambule dokumentu. Je teda vykonateľná. Predstaviteľov Demokratov zároveň kritizoval.
