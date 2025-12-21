  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.12.2025Meniny má Bohdan
Bratislava

Kaliňák: Pri rušení ÚOO neutrpela parlamentná diskusia, na zmenách ŠTS sa už pracuje

  • DNES - 15:23
  • Bratislava
Kaliňák: Pri rušení ÚOO neutrpela parlamentná diskusia, na zmenách ŠTS sa už pracuje

Pri rušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) neutrpela parlamentná diskusia, pretože o zákone poslanci rokovali dva týždne.

V nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24 to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že iná situácia by nastala, ak by návrh do parlamentu prišiel ráno a popoludní by ho plénum schválilo. Ústavný súd SR podľa neho nemá jednotnosť v postupoch, pretože v minulosti nepozastavil účinnosť iných zákonov.

Kaliňák tiež vyhlásil, že si myslí, že na zmenách Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa už pracuje. „Jedna z tých vecí je, že v zásade by sa vytvoril klasický štandardný odvolací proces proti niektorým svojvoľným konaniam. Ale mne by teda naozaj v rámci toho systému ten špecializovaný súd nechýbal. Myslím si, že na krajských súdoch je dostatok odborníkov, ktorí sú toto schopní riešiť,“ priblížil.

Podpredseda vlády reagoval aj na výroky policajnej prezidentky Jany Maškarovej z piatkovej (19. 12.) tlačovej konferencie. Šéfka Policajného zboru si myslí, že zmeny v Trestnom poriadku súvisiace s výpoveďami spolupracujúcich obvinených prijaté Národnou radou SR v rámci novely Trestného zákona môžu sťažiť prácu polície pri vyšetrovaní. Toto podľa neho nehrozí. Vyhlásil, že súdy v niektorých prípadoch odsúdili ľudí iba na základe výpovede spolupracujúceho obvineného. Konkrétne prípady neuviedol.

Podľa šéfa rezortu obrany je zároveň volič koalície nespokojný najmä preto, že sa prípady z obdobia minulej vlády vyšetrujú pomaly. „Ja si myslím, že v tomto prípade každý si dokáže posúdiť, prečo je predovšetkým volič koalície najmenej spokojný, a to je slabá efektivita ministerstva vnútra pri vyšetrovaní tých kriminálnych činov v poslednom období,“ tvrdí Kaliňák.

Minister v relácii opätovne obhajoval i nákupy vo svojom rezorte. Na kritiku mimoparlamentnej strany Demokrati o uzavretí zmluvy s chybou reagoval, že chybu berie na seba. Stať sa mala pri digitalizácii v preambule dokumentu. Je teda vykonateľná. Predstaviteľov Demokratov zároveň kritizoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Michelko: Prezident mal pri vete o zmene ÚOO postupovať s väčšou rozvahou

Michelko: Prezident mal pri vete o zmene ÚOO postupovať s väčšou rozvahou

DNES - 13:57Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini mal pri rozhodovaní o podpísaní zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov postupovať s väčšou rozvahou.

Pellegrini: Nie som si istý, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil

Pellegrini: Nie som si istý, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil

DNES - 13:39Domáce

Koaličný Hlas-SD by sa mal pýtať, či pokračuje v línii strany odborníkov, ktorá bude aj vyvažovať kroky koalície, alebo niekam odbáča.

Raši: Zdá sa, že sa nájde zhoda na predĺžení volebného obdobia samosprávam

Raši: Zdá sa, že sa nájde zhoda na predĺžení volebného obdobia samosprávam

DNES - 12:54Domáce

Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo od budúcoročných komunálnych volieb predĺžiť na päť rokov.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP