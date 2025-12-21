  • Články
Prezident navštívil slovenských vojakov v Kosove, ocenil ich profesionálny výkon

  • DNES - 15:17
  • Priština
Prezident SR Peter Pellegrini navštívil v nedeľu spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) v Kosove slovenských profesionálnych vojakov, ktorí tam pôsobia v rámci medzinárodnej misie The Kosovo Force (KFOR) pod vedením NATO.

Vo svojom príhovore Pellegrini poďakoval vojakom slúžiacim v Kosove za ich vzornú službu a profesionálny výkon. Zaprial im tiež krásne a požehnané sviatky. Spolu s ministrom im odovzdal vianočné darčeky, informuje TASR.

Som rád že sa tu môžeme s vami pred vianočnými sviatkami stretnúť a že sme vám mohli toto obdobie niečím spríjemniť,“ zhodnotil prezident vo svojom príhovore. Pozitívne vníma rozhodnutie vlády o návrate slovenských vojakov do Kosova. Konštatoval, že Slovensko je súčasťou tejto dôležitej misie v regióne, ktorý je poznačený napätím a neistotou. Vojakom poďakoval, že sa rozhodli absolvovať službu mimo územia SR.

Vojakom v Kosove za ich prácu poďakoval aj Kaliňák. Považuje za smutné, že vojaci túto misiu pred 15 rokmi opustili. Slovenskí vojaci sa však sa podľa neho na aktuálnej misii dobre zapísali a robia na nej Slovensku dobré meno.

Počas návštevy sa prezident podpísal do knihy hostí KFOR a kroniky SK kontingentu. Taktiež zapálil štvrtú sviecu na adventnom venci. Vojakov v Kosove prišli navštíviť aj ich rodinní príslušníci.

Pellegrini navštívil aj pomník padlých vojakov SR, pri ktorom si uctil pamiatku slovenských vojakov, ktorí v roku 2006 zahynuli pri leteckom nešťastí pri maďarskej obci Hejce, keď sa vracali z misie v Kosove.

Na misii KFOR je aktuálne nasadených 42 slovenských vojakov. O návrate slovenských vojakov do Kosova informoval Kaliňák minulý rok v novembri. Poslanci Národnej rady SR schválili v marci vyslanie slovenských vojakov Ozbrojených síl SR v rámci misie Severoatlantickej aliancie KFOR. V máji sa v obci Jamník (okres Liptovský Mikuláš) konala na domovskej základni 52. výsadkového práporu Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky rozlúčka s vojakmi, ktorí odchádzali plniť úlohy do medzinárodnej vojenskej operácie NATO KFOR v Kosove.

Slovenskí vojaci pôsobili v misii KFOR od roku 1999 do roku 2010. Celkovo sa v rámci misie vystriedalo 2004 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Ich cieľom bolo zabezpečiť bezpečnosť a ochranu pre všetky etnické skupiny, voľnosť pohybu na hlavných zásobovacích trasách, monitorovanie a pripravenosť na humanitárnu pomoc.

Prezidenta v rámci oficiálnej návštevy v nedeľu čaká v Belehrade stretnutie s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabičovou a predsedom srbskej vlády Djurom Macutom. Rokovania sa budú týkať rozvoja bilaterálnych vzťahov, procesu integrácie krajín západného Balkánu do EÚ i aktuálnych geopolitických výziev.

Zdroj: Info.sk, TASR
