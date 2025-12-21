  • Články
Bratislava

Zeman varuje: Rusko je agresor, môže napadnúť pobaltské štáty, kde je silná ruská menšina

  • DNES - 14:12
  • Praha
Zeman varuje: Rusko je agresor, môže napadnúť pobaltské štáty, kde je silná ruská menšina

Exprezident Zeman v rozhovore povedal, že Rusko je agresor.

Bývalý český prezident Miloš Zeman označil v nedeľu v rozhovore pre spravodajský web TN.cz Rusko za agresora, ktorý by mal za svoju agresiu zaplatiť. Uviedol to v reakcii na otázku, či by mali byť pre Ukrajinu využité zmrazené ruské aktíva, informuje TASR podľa správy portálu iDnes.cz.

Ak hovoríme, že Ukrajine treba pomáhať, tak jej máme pomáhať nielen slovami, ale činmi. Munícia je sakramentsky pádny čin,“ povedal bývalý prezident ČR Zeman k českej muničnej iniciatíve.

Rusko podľa neho zaútočí na toho, kto je relatívne slabý a tam, kde má nádej na výhru; mohlo by napadnúť napríklad pobaltské štáty, kde je silná ruská menšina. „Rusko by ju mohlo použiť ako zámienku pre ďalšiu agresiu,“ doplnil Zeman.

Konflikt s NATO je podľa neho napriek tomu krajne nepravdepodobný. „To by Rusko zreteľne prehralo,“ povedal exprezident. Európa by podľa neho mala zbrojiť, ale efektívne. „So zbrojnými zákazkami je spojená aj korupcia,“ zdôraznil.

Zeman ďalej spomenul, že všetkým, a to aj svojim priaznivcom a stúpencom, ktorí stoja na strane Ruska, hovorí, aby si spomenuli na okupáciu vtedajšieho Československa zo strany Moskvy.

Spomeňte si na noc 21. augusta 1968. Vtedy nás Rusi tiež v noci prepadli. Prepadli malú krajinu, ktorá sa nebránila. Zdieľam názor, že asi nebola fyzická obrana možná. Ukrajina sa bráni. Už pri spomienke na sovietsku okupáciu z roku 1968 by sme mali Ukrajinu podporovať,“ podotkol Zeman.

Exprezident ďalej uviedol, že by si prial demokratické európske Rusko. „Fandil som Michailovi Gorbačovovi, ktorý k tomu do istej miery smeroval. Dnes sa Rusko opäť vzďaľuje Európe aj USA,“ doplnil.

Podľa jeho slov by to chcelo nového reformátora. „Niekto, kto by reformoval Rusko a priviedol ho, povedzme, k pluralitnej demokracii,“ dodal podľa iDnes Zeman.

Zdroj: Info.sk, TASR
