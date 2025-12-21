  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.12.2025Meniny má Bohdan
Bratislava

Michelko: Prezident mal pri vete o zmene ÚOO postupovať s väčšou rozvahou

  • DNES - 13:57
  • Bratislava
Michelko: Prezident mal pri vete o zmene ÚOO postupovať s väčšou rozvahou

Prezident SR Peter Pellegrini mal pri rozhodovaní o podpísaní zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) postupovať s väčšou rozvahou. Povedal to v rozhovore pre TASR predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.

Pri vetovaní zákona šiel prezident podľa neho „na vlne verejnej mienky“ a nekriticky prebral argumenty opozície. Šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok mal podľa Michelka dôkladnejšie vysvetliť prezidentovi dôležitosť prijatia zákona.

Michelko pripomenul, že prezidenta za veto pri novom úrade nekritizoval len šéf SNS Andrej Danko, ale aj premiér Robert Fico (Smer-SD). „Prezident takmer bez výhrad prebral rétoriku opozície a týmto správaním si určite voličov koalície nezíska, naopak prudko ich stratí, čiže sa len konštatovalo, že pokiaľ bude oportunisticky načúvať predovšetkým opozícii, nekriticky preberať ich argumenty a konať viac-menej na základe ich skoro až zadania, musí si byť vedomý toho, že prudko stratí podporu koaličných voličov,“ vyhlásil šéf klubu SNS.

Hlava štátu mala podľa neho vziať do úvahy aj argumenty koalície a potom sa rozhodnúť. Predpokladal, že minister vnútra dôkladne vysvetlí hlave štátu svoju motiváciu, a prečo je dôležité, aby zákon prešiel. „Myslím, že mal urobiť nejaké kroky, aby preventívne dovysvetlil alebo presvedčil prezidenta, prečo je dôležité, aby to podpísal. Neviem, aké sú teraz vzťahy medzi nimi, ale minimálne toto by som očakával,“ dodal. Keďže zákon vyšiel z Pellegriniho domovskej strany, mal prezident podľa Michelka postupovať pri vetovaní s väčšou rozvahou. Pre ministra vnútra bol tento zákon podľa Michelka dôležitý. „Presvedčil nás, aby sme do toho išli. Kolegovia z Hlasu chceli dať priestor diskusii,“ povedal.

Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválila v decembri NR SR napriek vetu Pellegriniho. Po prelomení veta Pellegrini upozornil, že sa pri svojom rozhodnutí neriadi želaniami či očakávaniami koalície ani opozície. Vrátenie zákona odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie.

Ústavný súd SR v stredu (17. 12.) pozastavil účinnosť zákona. Návrh skupiny opozičných poslancov prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom EÚ, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kaliňák: Pri rušení ÚOO neutrpela parlamentná diskusia, na zmenách ŠTS sa už pracuje

Kaliňák: Pri rušení ÚOO neutrpela parlamentná diskusia, na zmenách ŠTS sa už pracuje

DNES - 15:23Domáce

Pri rušení Úradu na ochranu oznamovateľov neutrpela parlamentná diskusia, pretože o zákone poslanci rokovali dva týždne.

Pellegrini: Nie som si istý, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil

Pellegrini: Nie som si istý, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil

DNES - 13:39Domáce

Koaličný Hlas-SD by sa mal pýtať, či pokračuje v línii strany odborníkov, ktorá bude aj vyvažovať kroky koalície, alebo niekam odbáča.

Raši: Zdá sa, že sa nájde zhoda na predĺžení volebného obdobia samosprávam

Raši: Zdá sa, že sa nájde zhoda na predĺžení volebného obdobia samosprávam

DNES - 12:54Domáce

Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo od budúcoročných komunálnych volieb predĺžiť na päť rokov.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP