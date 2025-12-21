Rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA sa neplánujú, tvrdí Kremeľ
- DNES - 13:47
- Moskva
Kremeľ v nedeľu poprel, že by sa uvažovalo o trojstranných rozhovoroch medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa diplomati zišli v americkom Miami na rokovaniach o ukončení konfliktu na Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„V súčasnosti o tejto iniciatíve nikto vážne nediskutoval a podľa mojich vedomostí sa ani nepripravuje,“ povedal novinárom podľa ruských tlačových agentúr poradca ruského prezidenta Vladimira Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.
Na rokovania s americkými vyslancami pricestovali do Miami aj ukrajinská delegácia a zástupcovia európskych štátov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu povedal, že Spojené štáty navrhli rokovania medzi vyjednávacími tímami Ukrajiny a Ruska v Miami. „Pokiaľ viem, navrhli tento formát: Ukrajina, Amerika, Rusko,“ povedal Zelenskyj a dodal, že Európania by mohli byť prítomní a bolo by „logické usporiadať takéto spoločné stretnutie... po tom, čo pochopíme potenciálne výsledky stretnutia, ktoré sa už uskutočnilo“, cituje francúzska agentúra.
Osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev v sobotu uviedol, že rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o ukončení vojny na Ukrajine v Miami sú konštruktívne. Diskusie podľa neho budú pokračovať aj v nedeľu.
AFP pripomína, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dosiahnuť mierovú dohodu, ktorá by ukončila takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. USA by podľa francúzskej agentúry na základe dohody poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, ale Kyjev by zrejme musel urobiť územné ústupky v prospech Ruska, s čím Ukrajinci nesúhlasia. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok povedal, že USA netlačia na Ukrajinu, aby uzavrela dohodu.
