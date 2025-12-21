  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.12.2025Meniny má Bohdan
Bratislava

Mikloško: Až 25 percent detí vykazuje známky závislosti na sociálnych sieťach

  • DNES - 13:43
  • Bratislava
Mikloško: Až 25 percent detí vykazuje známky závislosti na sociálnych sieťach

Nelátkové závislosti sú na vzostupe.

Digitálne závislosti sú dnes najakútnejším problémom u detí. Posledný prieskum názorov detí, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti (ÚKPD) ukázal, že až 25 percent detí vykazuje známky závislosti na sociálnych sieťach. Pre TASR na to upozornil komisár pre deti Jozef Mikloško.

Poukázal aj na údaje z Národného koordinačného strediska. Tie ukazujú, že 11 percent detí sa stretlo s online šikanou, viac ako 63 percent narazilo na sexuálny obsah a dievčatá bežne dostávajú žiadosti o intímne fotografie od cudzích osôb. „Na sociálnych sieťach sú už 11-ročné deti, ktoré tam nemajú čo robiť dokonca ani podľa platných pravidiel samotných sociálnych sietí. Je smutné, že práve táto ‚návyková nelátka‘ je najdostupnejšia. Rodičia by si mali ako prví uvedomiť, že nie algoritmy by mali vychovávať mladú generáciu a skutočne tie smartfóny nestrkať pred oči už malým batoľatám, čo je dnes žiaľ smutná realita,“ konštatoval Mikloško a doplnil, že deti od nula do troch rokov by nemali na mobile, tablete alebo pri počítači tráviť žiadny čas.

Problém závislostí je ale podľa Mikloška potrebné vnímať ako komplexný a rýchlo sa meniaci jav. „Dnes už nehovoríme len o návykových látkach, ktoré sú iné u rôznych sociálnych skupín (napríklad pri terénnych monitoringoch detí z marginalizovaných rómskych komunít sa stretávame opakovane s lacným a dostupným toluénom, u detí zo strednej ekonomickej vrstvy už ide skôr o vapovanie alebo alkohol a podobne), ale o širokom spektre rizikového správania,“ vysvetlil Mikloško. Pri látkových závislostiach (drogy, alkohol) sa v štatistikách ukazujú mierne poklesy alebo určitá stabilizácia. Na druhej strane však nižší počet liečených detí nesúvisí podľa komisára so zlepšením situácie, ale s nedostupnosťou detských psychiatrických a doliečovacích lôžok.

Detský komisár tiež ozrejmil, že poklesol počet fajčiarov, ale stúpol počet neplnoletých vapujúcich. Na základe vlastného šetrenia ÚKPD zistil, že napríklad nikotínové vrecúška bežne predávajú úplne bez regulácie fyzické osoby na najväčšom bazárovom portáli Slovenska, stretli sa aj s priamym oslovovaním detí osobami cez sociálnu sieť s ponukou vap a e-cigariet.

Najväčší nárast pravidelného používania e-cigariet je podľa Mikloška viditeľný medzi 16 až 18-ročnými, pričom v tejto skupine ich denne užíva už takmer 15 percent mladých. Európsky prieskum ESPAD napríklad preukázal, že 93 percent mladých aspoň raz v živote pilo alkohol a viac ako 58 percent sa už aspoň raz opilo.

V predchádzajúcich rokoch boli na Slovensku dostupné syntetické kanabinoidy, a to vo verejných automatoch v nákupných centrách. Upozornili sme na to a vyzvali kompetentných okamžite konať, pretože práve tento fakt - dostupnosť zvýšil prevalenciu ich užívania na takmer 15 percent. Podľa odborníkov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie boli legislatívne opatrenia účinné a zdá sa, že sme to zachytili včas,“ dodal Mikloško.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Michelko: Prezident mal pri vete o zmene ÚOO postupovať s väčšou rozvahou

Michelko: Prezident mal pri vete o zmene ÚOO postupovať s väčšou rozvahou

DNES - 13:57Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini mal pri rozhodovaní o podpísaní zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov postupovať s väčšou rozvahou.

Pellegrini: Nie som si istý, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil

Pellegrini: Nie som si istý, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil

DNES - 13:39Domáce

Koaličný Hlas-SD by sa mal pýtať, či pokračuje v línii strany odborníkov, ktorá bude aj vyvažovať kroky koalície, alebo niekam odbáča.

Raši: Zdá sa, že sa nájde zhoda na predĺžení volebného obdobia samosprávam

Raši: Zdá sa, že sa nájde zhoda na predĺžení volebného obdobia samosprávam

DNES - 12:54Domáce

Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo od budúcoročných komunálnych volieb predĺžiť na päť rokov.

Muž zhodil mladú ženu z úskalia Kalvárie

Muž zhodil mladú ženu z úskalia Kalvárie

DNES - 12:23Domáce

Polícia vyšetruje pokus o úkladnú vraždu.

Vosveteit.sk
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lodeToto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP