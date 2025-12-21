  • Články
Bratislava

Raši: Zdá sa, že sa nájde zhoda na predĺžení volebného obdobia samosprávam

  • DNES - 12:54
  • Bratislava
Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo od budúcoročných komunálnych volieb predĺžiť na päť rokov.

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) avizuje, že to vyzerá tak, že sa v tejto otázke nájde zhoda naprieč politickým spektrom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Chceme ešte otvárať ústavu, pretože to vyzerá, že nájdeme politickú zhodu naprieč politickým spektrom na predĺžení volebného obdobia na päť rokov od budúcich komunálnych volieb. Súhlasí Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska aj kraje. Sme za to my v Hlase, je za to aj Smer, SNS aj KDH. Ešte urobíme rozhovory s niektorými stranami z opozície a päťročné volebné obdobie od budúcich komunálnych volieb by malo byť platné,“ vyhlásil pre TASR.

Raši si myslí, že v takomto prípade by išlo o ústavne čisté riešenie. Argumentoval, že ak by sa volebné obdobie predĺžilo ešte pred najbližšími voľbami, niekto by mohol napadnúť, že súčasní starostovia či primátori sa volili na štyri roky.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte v októbri prišiel s myšlienkou presunu komunálnych a krajských volieb na rok 2027. Raši však po absolvovaní rokovaní so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku vyhlásil, že najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vysvetlil, že sa zhodli na tom, že akékoľvek predlžovanie súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. V novembri oznámil začatie rokovaní o návrhu predĺžiť volebné obdobie samospráv od najbližších riadnych volieb do orgánov samospráv.

Zdroj: Info.sk, TASR
