Muž zhodil mladú ženu z úskalia Kalvárie

  • Levice
Polícia vyšetruje pokus o úkladnú vraždu.

Polícia vyšetruje pokus o úkladnú vraždu.

Polícia v Leviciach vyšetruje závažný incident, ku ktorému došlo v nedeľu po polnoci v areáli Kalvárie. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu.

Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, muž mal násilím na vyhliadku odvliecť svoju bývalú partnerku. Následne 22-ročnú ženu zhodil z úskalia, pričom padala desiatky metrov.

Žena po páde z výšky dopadla na strechu neobývanej budovy nachádzajúcej sa pod Kalváriou. Poškodená pád prežila, utrpela však vážne zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu.

Útočník z miesta činu ušiel, no policajtom sa ho podarilo vypátrať a zadržať krátko po incidente. V súčasnosti je už obmedzený na osobnej slobode.

„Vyšetrovateľ PZ vo veci začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZNR
