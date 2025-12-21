Muž zhodil mladú ženu z úskalia Kalvárie
Polícia vyšetruje pokus o úkladnú vraždu.
Polícia v Leviciach vyšetruje závažný incident, ku ktorému došlo v nedeľu po polnoci v areáli Kalvárie. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu.
Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, muž mal násilím na vyhliadku odvliecť svoju bývalú partnerku. Následne 22-ročnú ženu zhodil z úskalia, pričom padala desiatky metrov.
Žena po páde z výšky dopadla na strechu neobývanej budovy nachádzajúcej sa pod Kalváriou. Poškodená pád prežila, utrpela však vážne zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu.
Útočník z miesta činu ušiel, no policajtom sa ho podarilo vypátrať a zadržať krátko po incidente. V súčasnosti je už obmedzený na osobnej slobode.
„Vyšetrovateľ PZ vo veci začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Michelko: Prezident mal pri vete o zmene ÚOO postupovať s väčšou rozvahou
Prezident SR Peter Pellegrini mal pri rozhodovaní o podpísaní zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov postupovať s väčšou rozvahou.
Mikloško: Až 25 percent detí vykazuje známky závislosti na sociálnych sieťach
Nelátkové závislosti sú na vzostupe.
Pellegrini: Nie som si istý, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil
Koaličný Hlas-SD by sa mal pýtať, či pokračuje v línii strany odborníkov, ktorá bude aj vyvažovať kroky koalície, alebo niekam odbáča.
Raši: Zdá sa, že sa nájde zhoda na predĺžení volebného obdobia samosprávam
Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo od budúcoročných komunálnych volieb predĺžiť na päť rokov.