  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.12.2025Meniny má Bohdan
Bratislava

Cestári varujú: Na týchto miestach je poľadovica a hmla

  • DNES - 10:53
  • Bratislava
Cestári varujú: Na týchto miestach je poľadovica a hmla

Treba si dať pozor na poľadovicu.

Cesty na Slovensku sú v nedeľu zväčša zjazdné. Miestami si však vodiči musia dať pozor na poľadovicu. Hlásená je na úseku cesty II/591 Vígľaš - Červeňany a na horskom priechode Vrchslatina. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

SSC varovala, že na ceste I/14 - horský priechod Šturec medzi šiestim a 13. kilometrom padajú na vozovku kamene. Vodičov môže na cestách potrápiť aj hmla. „Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v lokalitách Banská Štiavnica, Banská Belá, Trstená, Námestovo, Pusté Pole, Spišská Stará Ves, Turčianske Teplice, Trnava a Myjava,“ uviedla správa ciest.

SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.

Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Muž zhodil mladú ženu z úskalia Kalvárie

Muž zhodil mladú ženu z úskalia Kalvárie

DNES - 12:23Domáce

Polícia vyšetruje pokus o úkladnú vraždu.

SHMÚ predĺžil platnosť výstrah pre celé Slovensko

SHMÚ predĺžil platnosť výstrah pre celé Slovensko

DNES - 9:21Domáce

Výstrahy platia na celom území Slovenska.

Sládek: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155

Sládek: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155

DNES - 8:48Domáce

Počas služby vybaví operátor tiesňovej linky 155 niekedy až 60 prípadov. Nejeden z nich sa mu vryje do pamäte, no asistencia pri záchrane života asi najviac.

Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, majú nižšiu spotrebu

Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, majú nižšiu spotrebu

DNES - 8:05Domáce

Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, ktoré majú nižšiu spotrebu elektriny a dlhú životnosť.

Vosveteit.sk
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lodeToto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP