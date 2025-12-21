  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.12.2025Meniny má Bohdan
Bratislava

SHMÚ predĺžil platnosť výstrah pre celé Slovensko

  • DNES - 9:21
  • Bratislava
SHMÚ predĺžil platnosť výstrah pre celé Slovensko

Výstrahy platia na celom území Slovenska.

Predbežne majú výstrahy pred hmlou zostať v platnosti pre všetky okresy až do utorka (23. 12.). Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Dohľadnosť môže podľa meteorológov klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Cestári varujú: Na týchto miestach je poľadovica a hmla

Cestári varujú: Na týchto miestach je poľadovica a hmla

DNES - 10:53Domáce

Treba si dať pozor na poľadovicu.

Sládek: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155

Sládek: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155

DNES - 8:48Domáce

Počas služby vybaví operátor tiesňovej linky 155 niekedy až 60 prípadov. Nejeden z nich sa mu vryje do pamäte, no asistencia pri záchrane života asi najviac.

Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, majú nižšiu spotrebu

Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, majú nižšiu spotrebu

DNES - 8:05Domáce

Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, ktoré majú nižšiu spotrebu elektriny a dlhú životnosť.

Kresťania slávia štvrtú adventnú nedeľu

Kresťania slávia štvrtú adventnú nedeľu

DNES - 7:33Domáce

Kresťania slávia 21. decembra štvrtú adventnú nedeľu.

Vosveteit.sk
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lodeToto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP