SHMÚ predĺžil platnosť výstrah pre celé Slovensko
Výstrahy platia na celom území Slovenska.
Predbežne majú výstrahy pred hmlou zostať v platnosti pre všetky okresy až do utorka (23. 12.). Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Dohľadnosť môže podľa meteorológov klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Cestári varujú: Na týchto miestach je poľadovica a hmla
Treba si dať pozor na poľadovicu.
Sládek: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155
Počas služby vybaví operátor tiesňovej linky 155 niekedy až 60 prípadov. Nejeden z nich sa mu vryje do pamäte, no asistencia pri záchrane života asi najviac.
Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, majú nižšiu spotrebu
Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, ktoré majú nižšiu spotrebu elektriny a dlhú životnosť.
Kresťania slávia štvrtú adventnú nedeľu
Kresťania slávia 21. decembra štvrtú adventnú nedeľu.