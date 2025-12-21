Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, majú nižšiu spotrebu
Ideálne je uprednostniť teplé biele svetlo, ktoré je príjemnejšie pre oči, menej rušivé pre prírodu a vytvára pokojnejšiu atmosféru. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.
„Pri vianočnom osvetlení platí jednoduché pravidlo: svetlo má prinášať radosť, nie zbytočnú energetickú záťaž,“ podotkla Ábelová. Upozornila, že pri vonkajšom osvetlení je dôležité používať výhradne svetlá určené do exteriéru, teda s označením IP44 a vyšším. Zároveň odporúča držať sa zásady, že menej je viac, čiže obmedziť počet svetiel aj dobu ich svietenia. Za dobré riešenie považuje časovače alebo solárne osvetlenie, ktoré znižuje spotrebu energie.
Ábelová poukázala tiež na to, že o svetlá sa treba správne starať, aby vydržali čo najdlhšie. Po sviatkoch je potrebné ich jemne očistiť, zabaliť do kartónu alebo látky, nie do plastových obalov, a skladovať na suchom mieste. „Dôležité je zabrániť lámaniu káblov. Čím dlhšie budeme svetlá používať, tým menšiu záťaž vytvoríme pre životné prostredie,“ doplnila.
Znižovať spotrebu a ušetriť peniaze možno podľa nej počas vianočných sviatkov v energetických spoločenstvách. „Tie ukazujú, že energiu môžeme využívať rozumnejšie - lokálne, úsporne a spoločne. Či už ide o spoločné zdieľanie energie zo solárnych panelov v obci alebo bytovom dome alebo o spoločné rozhodovanie, ako energiou neplytvať, princíp je rovnaký ako pri vianočnom osvetlení: zodpovedné používanie namiesto nadmernej spotreby,“ priblížila hovorkyňa.
SHMÚ predĺžil platnosť výstrah pre celé Slovensko
Výstrahy platia na celom území Slovenska.
Sládek: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155
Počas služby vybaví operátor tiesňovej linky 155 niekedy až 60 prípadov. Nejeden z nich sa mu vryje do pamäte, no asistencia pri záchrane života asi najviac.
Kresťania slávia štvrtú adventnú nedeľu
Kresťania slávia 21. decembra štvrtú adventnú nedeľu.
Hrabko: Vývoj speje k spoločnému rokovaniu českej a slovenskej vlády
Politický vývoj evidentne speje k spoločnému rokovaniu slovenskej a novej českej vlády.