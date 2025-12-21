  • Články
Kresťania slávia štvrtú adventnú nedeľu

Kresťania slávia 21. decembra štvrtú adventnú nedeľu.

Katolíci i evanjelici počas tohto dňa na adventnom venci zapaľujú štvrtú sviečku, ktorá symbolizuje lásku. Osvetľuje posledné chvíle prípravy na narodenie Krista.

Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V Biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „svetlo sveta“.

Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Svätého písma, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci vekov.

Zdroj: Info.sk, TASR
