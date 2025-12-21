  • Články
Bratislava

Hrabko: Vývoj speje k spoločnému rokovaniu českej a slovenskej vlády

Hrabko: Vývoj speje k spoločnému rokovaniu českej a slovenskej vlády

Politický vývoj evidentne speje k spoločnému rokovaniu slovenskej a novej českej vlády. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

V priebehu decembra Bratislavu navštívil najprv predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura, recipročne potom cestoval do Prahy predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Po vymenovaní novej českej vlády pod vedením Andreja Babiša rokoval v Bratislave český minister zahraničných vecí Petr Macinka so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom (Smer-SD). „Speje to k spoločnému rokovaniu vlád. Veď to nie je žiadne tajomstvo. Čakalo sa iba, kým v Českej republike uskutočnia voľby, a tie sa skončili tak, ako sa skončili,“ reagoval Hrabko.

Česká republika, reprezentovaná vládou Petra Fialu, v marci 2024 prerušila medzivládne konzultácie so Slovenskou republikou s odôvodnením, že nesúhlasí s našou politikou vo vzťahu k Ukrajine. Babiš sa však podľa Hrabka už pred voľbami vyjadroval v tom zmysle, že ak ich vyhrá, spoločné vlády obnoví. „Vo voľbách získal historický úspech, od začiatku bolo jasné, že bude skladať koalíciu,“ poznamenal Hrabko.

Slovenská strana bola znovuobnoveniu spoločných vlád otvorená už v roku 2024. Predseda NR SR Raši v TASR TV označil prerušenie konzultácií za nepremyslené, najmä v kontexte ukrajinského argumentu. Slovensko má totiž tradíciu spoločných zasadnutí vlád aj s Ukrajinou a pokračujú dodnes. „Keby bol problém Ukrajina, tak by sa asi Ukrajina s nami na spoločných vládach nestretávala. Slovensko je v pomere k svojmu HDP jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny, ale podporujeme ju humanitárne, nedávame tam zadarmo zbrane,“ uviedol Raši.

Hrabko konštatoval, že podľa jeho názoru tak, ako sa tieto konzultácie za Fialu zastavili, sa obnovia za Babiša. Upozornil však, že ide skôr o symbolické gesto, reálna spolupráca oboch republík podľa neho pokračovala aj po prerušení medzivládnych konzultácií. Pripomenul, že aj prvá zahraničná cesta Rašiho po zvolení do funkcie predsedu NR SR viedla do Prahy, kde sa stretol s bývalou predsedníčkou parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou.

Medziľudské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi podľa Hrabka politický vývoj v posledných dvoch rokoch neovplyvnil nijako. „Myslím, že rokovania budú pokračovať. Ale tie rokovania majú iba ukázať, že nadštandardné vzťahy sú aj na politickej úrovni. Medzi ľuďmi sú stále. Stále sme prepojení s Českou republikou a ešte dlho budeme,“ konštatoval Hrabko.

Horšie je na tom podľa neho spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky (V4), ktorú okrem Slovenska tvorí aj Česko, Maďarsko a Poľsko. Hrabko ju vníma skôr na formálnej úrovni a reálnu politickú silu tohto zoskupenia nevidí. „V4 je momentálne, ak nie je mŕtva, tak aspoň v bezvedomí,“ podotkol Hrabko.

Zdroj: Info.sk, TASR
