21.12.2025
Bratislava

NDS ukáže verejnosti tunel Višňové, pripravila prehliadky i ďalší program

  DNES - 7:17
  • Višňové
NDS ukáže verejnosti tunel Višňové, pripravila prehliadky i ďalší program

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v nedeľu predstaví tunel Višňové verejnosti.

Pre návštevníkov Dňa otvoreného tunela v nedeľu pripravila okrem komentovaných prehliadok i kultúrny program. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.

Diaľničiari apelujú na verejnosť, aby dodržiavala bezpečnostné pravidlá. „Tunel Višňové bude sprístupnený pre verejnosť prostredníctvom organizovaných prehliadok s odborným výkladom. Nebude však sprístupnený celý tunel. Rovnako nebude možné sa ním previezť na bicykli, korčuliach či iným dopravným prostriedkom,“ konkretizovala NDS.

Deň otvoreného tunela je podľa nej určený aj rodinám s deťmi, z bezpečnostného hľadiska tak nie je možné na relatívne úzkom priestore umožniť pohyb cyklistom.

Bohatý program, vystúpenia, súťaže a ďalšie sprievodné aktivity sa uskutočnia pred tunelom,“ doplnila NDS.

Oficiálny program vrátane inštrukcií návštevníci nájdu na webe visnovebude.sk.

Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok 22. decembra. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.

Zdroj: Info.sk, TASR
