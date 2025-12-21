Z internetovej stránky rezortu spravodlivosti zmizlo 16 Epsteinových spisov
- DNES - 6:10
- Washington
Najmenej 16 dokumentov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina vrátane fotografie, na ktorej je americký prezident Donald Trump, už nie je prístupných na internetovej stránke amerického ministerstva spravodlivosti, a to len deň po ich zverejnení. V sobotu o tom informovala agentúra AP, píše TASR.
Americká agentúra tvrdí, že vláda neuviedla žiadne vysvetlenie, prečo spomínané dokumenty nie sú prístupné. Medzi zmiznutými dokumentmi sú fotografie malieb zobrazujúcich nahé ženy a série fotografií položených na komode a v zásuvkách. V zásuvke bola okrem iných aj fotografia Trumpa s Epsteinom, prvou dámou Melaniou Trumpovou a Epsteinovou dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou.
Ministerstvo spravodlivosti neoznámilo dôvod zmiznutia týchto dokumentov, ani či bol tento krok zámerný.
Na internete sa podľa AP rozvírili špekulácie o tom, prečo dokumenty zmizli a prečo s tým verejnosť nebola oboznámená. Demokrati vo Výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov poukázali na zmiznutie fotografie republikánskeho prezidenta Trumpa a na sociálnej sieti X napísali, že americká verejnosť potrebuje transparentnosť.
Medzi materiálmi zverejnenými v piatok je mnoho zredigovaných dokumentov vrátane policajných výpovedí, vyšetrovacích správ a fotografií. Na záberoch sú okrem iných bývalý americký prezident Bill Clinton, speváci Mick Jagger a Michael Jackson či bývalý britský princ Andrew, teraz známy ako Andrew Mountbatten-Windsor.
Trump sa v najnovšie zverejnených dokumentoch spomína len sporadicky, počiatočné analýzy však naznačujú, že o vzťahu medzi Epsteinom a Trumpom je v nich len málo nových informácií. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že pri zverejňovaní dokumentov nemanipulovalo so žiadnymi spismi, aby ochránilo Trumpa. Z tohto dôvodu nič nezatajuje, povedal pre televíziu ABC News námestník ministerstva spravodlivosti Todd Blanche.
Vo vesmíre bol prvýkrát človek pripútaný na invalidný vozík
Spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v piatok uskutočnila úspešný let suborbitálnej rakety New Shepard.
Zelenskyj: Putin nerozhoduje o tom, kedy a v akom formáte budú na Ukrajine voľby
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že Moskva nemá slovo ohľadne organizácie volieb na Ukrajine.
Stále viac Britov podľa prieskumu podporuje vyslanie vojakov na Ukrajinu
Čoraz viac ľudí v Spojenom kráľovstve podporuje vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu v prípade uzavretia mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou. V
Okolo zaparkovaného auta namaľovali parkovacie miesto pre invalidov
Majiteľ dostal štyri pokuty za neoprávnené parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste.