Bratislava

Nehoda v Prešove: Doprava bude obmedzená niekoľko dní

Nehoda v Prešove: Doprava bude obmedzená niekoľko dní

Pre dopravnú nehodu päť liniek MHD v Prešove premáva po obchádzkach.

V Prešove v dôsledku dopravnej nehody na križovatke ulíc Levočská - Volgogradská - Marka Čulena premáva od soboty až do odvolania päť liniek MHD po obchádzkových trasách. Ide o linky č. 12, 17, 29, 34 a 43. Informoval o tom Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP).

Linka č. 12 v smere Šidlovec obslúži zastávku MHD Odborárska a následne až zastávku Volgogradská. Zastávka Marka Čulena nie je obsluhovaná. V smere Sibírska linka obslúži zastávku Volgogradská a následne zastávku Októbrová. Zastávky Marka Čulena a Odborárska nie sú obsluhované. Linky č. 17, 29 a 34 premávajú obojsmerne cez náhradnú zastávku Clementisova. Zastávka Levočská nie je obsluhovaná.

Linka č. 43 v smere Fakultná nemocnica premáva po obchádzkovej trase cez Clementisovu ulicu. Po obslúžení zastávky Odborárska nasleduje zastávka Volgogradská. Zastávka Marka Čulena nebude obsluhovaná.

Foto: facebook.com/KRPZPO

Linky č. 11, 18 a 23 premávajú po štandardných trasách,“ informoval DPMP.

Polícia oznámila, že v dôsledku dopravnej nehody na križovatke ulíc Levočská a Volgogradská na ceste I/18 došlo k celkovému znefunkčneniu svetelnej signalizácie. „Z uvedeného dôvodu došlo k zmene organizácie dopravy prenosným dopravným značením,“ uviedla prešovská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že oprava návestidla bude trvať niekoľko dní. Počas nich budú križovatku monitorovať dopravní policajti. „Žiadame vodičov o disciplinovanosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom,“ dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Na frekventovanej ulici sa zrazili dve autá.

Vodičovi po nehode namerali v dychu viac ako dve promile.

