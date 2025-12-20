  • Články
Sobota, 20.12.2025
Bratislava

V Žiline došlo k vážnej nehode, hlásia zranených

  • DNES - 18:09
  • Žilina
V Žiline došlo k vážnej nehode, hlásia zranených

Na frekventovanej ulici sa zrazili dve autá.

Na hlavnom ťahu v Žiline došlo dnes podvečer k dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel. Udalosť si vyžiadala zranenia, na mieste zasahujú záchranné zložky.

Ako informoval portál Žilinak, ku kolízii došlo krátko pred 17.00 h na frekventovanej Košickej ulici v blízkosti odbočky k hypermarketu Tesco.

Odbocka do hypertesca.vjazd sa da ale von uz je to tažsie .aktualne

Uverejnil používateľ Monika Trnovcová Popelková Sobota 20. decembra 2025

Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline boli na miesto vyslaní piati príslušníci hasičského zboru s dvoma kusmi techniky.

Cesta zostala po nehode prejazdná, vodičom sa však v danom úseku odporúča zvýšiť opatrnosť.

Zdroj: Info.sk, zilinak.sk
