V Žiline došlo k vážnej nehode, hlásia zranených
Na frekventovanej ulici sa zrazili dve autá.
Na hlavnom ťahu v Žiline došlo dnes podvečer k dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel. Udalosť si vyžiadala zranenia, na mieste zasahujú záchranné zložky.
Ako informoval portál Žilinak, ku kolízii došlo krátko pred 17.00 h na frekventovanej Košickej ulici v blízkosti odbočky k hypermarketu Tesco.
Odbocka do hypertesca.vjazd sa da ale von uz je to tažsie .aktualneUverejnil používateľ Monika Trnovcová Popelková Sobota 20. decembra 2025
Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline boli na miesto vyslaní piati príslušníci hasičského zboru s dvoma kusmi techniky.
Cesta zostala po nehode prejazdná, vodičom sa však v danom úseku odporúča zvýšiť opatrnosť.
