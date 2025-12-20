BILLA sťahuje zo slovenského a českého trhu kávové produkty
- DNES - 20:04
- Bratislava/Praha
Výrobky obsahujú nebezpečný toxín.
Obchodný reťazec BILLA vydal varovanie pre svojich zákazníkov na Slovensku a v Česku. Z trhu sťahuje tri druhy kávových kapsúl privátnej značky TIRA od talianskeho dodávateľa Gruppo Gimoka S.p.A.. Dôvodom je podozrenie na prítomnosť mykotoxínov.
Laboratórne kontroly totiž poukázali na podozrenie, že výrobky prekračujú povolené limity pre Ochratoxín A. Ide o mykotoxín, ktorý produkujú niektoré druhy plesní a v nadmernom množstve môže byť pre ľudský organizmus škodlivý. Ochratoxín A je potenciálny karcinogén, ktorý môže viesť k rakovine obličiek. Okrem toho má embryotoxické, genotoxické, neurotoxické, imunosupresívne a teratogénne účinky (narúša vývin embrya).
Foto: billa.sk
BILLA sťahuje zo slovenského a českého trhu kapsuly značky TIRA, ktoré sú kompatibilné so systémami Dolce Gusto a Nespresso. Zákazníci by si mali skontrolovať nasledujúce šarže a dátumy minimálnej trvanlivosti (DMT):
TIRA KAPSULY LUNGO DOLCE GUSTO (DMT: 15.08.2027, šarža: L22725)
TIRA KAPSULY LUNGO NESPRESSO (DMT: 06.08.2027, šarža: L21825)
TIRA KAPSULY CREMA NESPRESSO (DMT: 01.08.2027, šarža: L21325)
Spoločnosť BILLA zákazníkom dôrazne odporúča, aby kávu z uvedených šarží nekonzumovali.
Ak ste si tieto výrobky už zakúpili, môžete ich vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA na Slovensku a v Česku. Reťazec garantuje vrátenie peňazí v plnej výške, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku.
