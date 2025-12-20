  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 20.12.2025Meniny má Dagmara
Bratislava

Obchodný reťazec sťahuje z predaja exotické ovocie

  • DNES - 19:10
  • Praha
Obchodný reťazec sťahuje z predaja exotické ovocie

Zákazníci majú na vrátenie ovocia len pár dní.

Obľúbený český reťazec Albert, ktorý často navštevujú aj Slováci žijúci alebo nakupujúci v Českej republike, informoval o stiahnutí produktu z predaja. Ide o exotické ovocie TAMARILLO od dodávateľa BAKKER. Ľudia, ktorí si ho kúpili na vianočný stôl, by ho nemali konzumovať.

Ako informoval Albert na svojej stránke, dôvodom tohto kroku sú „nevyhovujúce laboratórne výsledky“. Reťazec bližšie nešpecifikoval, o aký konkrétny problém ide, no z preventívnych dôvodov tovar okamžite stiahol z predaja.

Varovanie platí pre zákazníkov, ktorí si zakúpili tamarillo šarže 5007 v dňoch od 15. do 18. decembra 2025. Obchodný reťazec vyzýva zákazníkov, aby ovocie nekonzumovali a vrátili ho späť do predajne.

Na snímke tamarillo, Foto: Studio Naae/pexels.com

Možnosť vrátenia tovaru a vyplatenia peňazí je obmedzená len do utorka 23. decembra 2025.

Zdroj: Info.sk, albert.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šaško: Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Martin napreduje podľa plánu

Šaško: Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Martin napreduje podľa plánu

DNES - 15:53Ekonomické

Na sociálnej sieti to v sobotu skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Reťazce SAMO by klietkové vajcia už v roku 2026 nemali predávať

Reťazce SAMO by klietkové vajcia už v roku 2026 nemali predávať

DNES - 11:46Ekonomické

Predaj slepačích vajec z klietkových chovov by obchodné reťazce, združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu, mali v roku 2026 utlmovať a prestať s ním.

Hargaš: Drucker podpisuje dotácie za vyše 74 miliónov eur bez výsledkov auditu

Hargaš: Drucker podpisuje dotácie za vyše 74 miliónov eur bez výsledkov auditu

VČERA - 15:12Ekonomické

Podľa poslanca za PS Jána Hargaša ide o mimoriadne škandalózny postup.

Talianska premiérka požiadala o odloženie podpisu dohody s Mercosur

Talianska premiérka požiadala o odloženie podpisu dohody s Mercosur

21:57 18.12.2025Ekonomické

K podpisu dohody zrejme dôjde v januári 2026.

Vosveteit.sk
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lodeToto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciáchCellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
ESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktikuESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktiku
Ľudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planétyĽudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planéty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP