Obchodný reťazec sťahuje z predaja exotické ovocie
- DNES - 19:10
- Praha
Zákazníci majú na vrátenie ovocia len pár dní.
Obľúbený český reťazec Albert, ktorý často navštevujú aj Slováci žijúci alebo nakupujúci v Českej republike, informoval o stiahnutí produktu z predaja. Ide o exotické ovocie TAMARILLO od dodávateľa BAKKER. Ľudia, ktorí si ho kúpili na vianočný stôl, by ho nemali konzumovať.
Ako informoval Albert na svojej stránke, dôvodom tohto kroku sú „nevyhovujúce laboratórne výsledky“. Reťazec bližšie nešpecifikoval, o aký konkrétny problém ide, no z preventívnych dôvodov tovar okamžite stiahol z predaja.
Varovanie platí pre zákazníkov, ktorí si zakúpili tamarillo šarže 5007 v dňoch od 15. do 18. decembra 2025. Obchodný reťazec vyzýva zákazníkov, aby ovocie nekonzumovali a vrátili ho späť do predajne.
Na snímke tamarillo, Foto: Studio Naae/pexels.com
Možnosť vrátenia tovaru a vyplatenia peňazí je obmedzená len do utorka 23. decembra 2025.
