Sobota, 20.12.2025
Nehoda na D1: Havaroval vysoký policajný funkcionár so zapnutým výstražným zariadením

  • DNES - 16:38
Služobné auto viedol vysoký policajný funkcionár.

Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy došlo v piatok (19. 12.) v popoludňajších hodinách k dopravnej nehode, ktorej účastníkom bolo aj služobné vozidlo polície. Podľa informácií portálu tvnoviny.sk mal automobil viesť vysoko postavený funkcionár Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).

Na mieste došlo ku kolízii služobného vozidla značky Kia Sportage s osobným autom. Podľa informácií TV Markíza vozidlo značky Sportage viedol zástupca riaditeľa protikorupčnej jednotky ÚBOK, ktorý mal v čase nehody zapnuté výstražné zvukové a svetelné znamenia.

Pri nehode sa nikto nezranil. Dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne, prítomnosť alkoholu sa teda nepotvrdila. Materiálna škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na približne 10-tisíc eur. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.

Prezídium Policajného zboru SR pre TV Markíza potvrdilo, že uvedený príslušník Policajného zboru bol vyslaný na plnenie neodkladných služobných úloh mimo miesta výkonu služby, ktoré priamo súviseli s jeho služobným zaradením.

„Použitie služobného motorového vozidla, ako aj výstražného zvukového a svetelného znamenia, bolo riadne schválené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi a internými predpismi Policajného zboru,“ uviedli z Prezídia PZ SR.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
