Sobota, 20.12.2025Meniny má Dagmara
Bratislava

Šaško: Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Martin napreduje podľa plánu

  • DNES - 15:53
  • Martin
Šaško: Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Martin napreduje podľa plánu

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine napreduje podľa plánu. Na sociálnej sieti to v sobotu skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

Dokončuje sa podzemná časť objektu a pomaly už aj šieste nadzemné podlažie. Začala sa výstavba pilierov pre heliport,“ spresnil minister.

Martinská nemocnica uviedla, že projekt Univerzitnej nemocnice svätého Martina pokračuje vo vysokom tempe aj v závere roka. „Vďaka priaznivému počasiu stavebné tímy pracujú bez obmedzení, a tak sa na stavenisku nezastavuje ani v predvianočnom období. Generálny zhotoviteľ hlási rekordné počty pracovníkov, čo podčiarkuje rastúce nasadenie,“ priblížila Univerzitná nemocnica Martin (UNM).

Na stavbe sa podľa nej pracovníci aktuálne sústreďujú na budovanie skeletu hlavnej budovy, zabezpečujú betonáže stien, stĺpov a veľké betonáže stropných dosiek. Tento týždeň ide o štyri stropy hlavnej budovy a jeden strop parkovacieho domu.

Ešte pred koncom roka dosiahneme šieste nadzemné podlažie na dvoch moduloch a uzavrieme strop prvého podlažia na poslednom module. Začiatkom decembra bola betonážou kompletne uzavretá podzemná časť hlavného objektu nemocnice, teda druhé a prvé podzemné podlažie,“ ozrejmila UNM.

Zmluvu na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami podpísali začiatkom júna 2024. Hrubú stavbu nemocnice financujú z peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.

Zdroj: Info.sk, TASR
