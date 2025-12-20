  • Články
Opitý vodič prerazil autom stenu rodinného domu

  • DNES - 15:08
  • Gbeľany
Opitý vodič prerazil autom stenu rodinného domu

Vodičovi po nehode namerali v dychu viac ako dve promile.

Vodič osobného auta spôsobil v sobotu ráno na ceste II/583 v Gbeľanoch v okrese Žilina dopravnú nehodu. Policajti mu v dychu namerali viac ako dve promile alkoholu. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Štyridsaťpäťročný vodič s vozidlom značky Volkswagen z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde narazil do stĺpa verejného osvetlenia, prerazil oplotenie a následne narazil do steny rodinného domu,“ uviedli policajti.

Polícia muža podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 0,97 mg/l, čo je 2,02 promile. K zraneniam osôb pri nehode nedošlo.

Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a zadržali mu vodičský preukaz,“ doplnila polícia s tým, že v súčasnosti vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Pri dopravnej nehode zasahovali i žilinskí hasiči a príslušníci záchrannej brigády, auto po náraze podľa nich prerazilo múr domu a zostalo zakliesnené v jeho konštrukcii. „Hasiči pomocou špeciálneho náradia zabezpečili stabilizáciu poškodeného múru rodinného domu, aby nedošlo k jeho ďalšiemu narušeniu alebo zrúteniu.

Počas zásahu zabezpečili miesto udalosti a vykonali protipožiarne opatrenia,“ opísal Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) s tým, že príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho objasňovania.

Foto: Hasičský a záchranný zbor

Zdroj: Info.sk, TASR
