Sobota, 20.12.2025Meniny má Dagmara
Bratislava

Šutaj Eštok: Pri zákone o obecnej polícii treba nájsť kompromis

  • DNES - 14:59
  • Bratislava
Pri zákone o obecnej polícii treba nájsť kompromis. Návrh zákona, s ktorým by nebol spokojný štát alebo samosprávne policajné zbory, na rokovanie vlády ani parlamentu nepôjde. V koncoročnom rozhovore to pre TASR uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Kompromis chce minister hľadať v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Reagoval aj na kritiku posilnenia kontroly zo strany Policajného zboru. „Ťažko je v tomto systéme a hierarchii zodpovednosti nájsť nejakú inú zložku. My o tomto budeme debatovať a je to ozaj o tej miere kontroly, do akého detailu alebo hĺbky idete, čo všetko musíte kontrolovať,“ uviedol pre TASR.

Šutaj Eštok zdôraznil, že obecné a mestské polície musia byť kontrolované, dostať by mohli väčšie právomoci. „Po mnohých incidentoch, ktorými si prešla aj štátna polícia, kedy sme tu mali možnosť vidieť, že máme aj takých policajtov, ktorí jednoducho zneužijú svoje kompetencie,“ argumentoval šéf rezortu vnútra.

Návrh nového zákona o obecnej polícii je aktuálne v pripomienkovom konaní. Mestské a obecné policajné zbory avizovali, že ho budú pripomienkovať. Vyzdvihli, že navrhovateľ, ministerstvo vnútra, rozšírilo ich kompetencie. Kritizovali však niektoré nové ustanovenia zákona. Medzi nimi bola aj kontrola zo strany Policajného zboru. Samosprávou zriadené polície argumentujú, že nie sú podriadené štátnej polícii.

Zdroj: Info.sk, TASR
