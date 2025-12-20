  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 20.12.2025Meniny má Dagmara
Bratislava

Stále viac Britov podľa prieskumu podporuje vyslanie vojakov na Ukrajinu

  • DNES - 14:12
  • Londýn
Stále viac Britov podľa prieskumu podporuje vyslanie vojakov na Ukrajinu

Čoraz viac ľudí v Spojenom kráľovstve podporuje vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu v prípade uzavretia mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky spoločnosti H/Advisors, informuje TASR podľa piatkovej správy televízie Sky News.

H/Advisors výsledky prieskumu založila na odpovediach 1002 dospelých obyvateľov Británie. Podľa nich v súčasnosti podporuje myšlienku nasadenia vojakov na Ukrajinu až 40 percent z opýtaných, s cieľom pomôcť chrániť krajinu pred potenciálnou budúcou agresiou zo strany Ruska.

Podľa Sky News ide o šesťpercentný nárast oproti výsledkom októbrového prieskumu.

Len 23 percent Britov podporuje rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom bez účasti Ukrajiny, pričom iba 19 percent dôveruje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v tom, že bude rešpektovať akékoľvek prímerie.

Až 88 percent respondentov považuje za nevyhnutné, aby Ukrajina v rámci akejkoľvek mierovej dohody dostala silné bezpečnostné záruky. Zároveň 72 percent opýtaných verí, že Rusko by sa zameralo aj na ďalšie európske krajiny, ak Ukrajina vo vojne prehrá.

Na záver, 69 percent Britov chce, aby Spojené kráľovstvo patrilo medzi krajiny zodpovedné za vynútiteľnosť akejkoľvek dohody o prímerí medzi obomi stranami konfliktu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Okolo zaparkovaného auta namaľovali parkovacie miesto pre invalidov

Okolo zaparkovaného auta namaľovali parkovacie miesto pre invalidov

DNES - 7:04Zahraničné

Majiteľ dostal štyri pokuty za neoprávnené parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste.

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo zverejňovať spisy o Epsteinovi

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo zverejňovať spisy o Epsteinovi

DNES - 6:06Zahraničné

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.

Francúzska vláda varovala farmárov pred blokádou ciest počas Vianoc

Francúzska vláda varovala farmárov pred blokádou ciest počas Vianoc

VČERA - 21:45Zahraničné

Francúzska vláda v piatok varovala protestujúcich farmárov pred budovaním blokád na cestách počas vianočného obdobia.

Rubio: Tvrdenia, že sa USA usilujú niečo Ukrajine vnucovať, sú smiešne

Rubio: Tvrdenia, že sa USA usilujú niečo Ukrajine vnucovať, sú smiešne

VČERA - 20:57Zahraničné

Spojené štáty nebudú nútiť Ukrajinu, aby prijala mierovú dohodu s Ruskom, vyhlásil v piatok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

Vosveteit.sk
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lodeToto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciáchCellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
ESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktikuESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktiku
Ľudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planétyĽudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planéty
Vieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trikVieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trik
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP