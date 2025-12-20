Stále viac Britov podľa prieskumu podporuje vyslanie vojakov na Ukrajinu
- DNES - 14:12
- Londýn
Čoraz viac ľudí v Spojenom kráľovstve podporuje vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu v prípade uzavretia mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou.
Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky spoločnosti H/Advisors, informuje TASR podľa piatkovej správy televízie Sky News.
H/Advisors výsledky prieskumu založila na odpovediach 1002 dospelých obyvateľov Británie. Podľa nich v súčasnosti podporuje myšlienku nasadenia vojakov na Ukrajinu až 40 percent z opýtaných, s cieľom pomôcť chrániť krajinu pred potenciálnou budúcou agresiou zo strany Ruska.
Podľa Sky News ide o šesťpercentný nárast oproti výsledkom októbrového prieskumu.
Len 23 percent Britov podporuje rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom bez účasti Ukrajiny, pričom iba 19 percent dôveruje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v tom, že bude rešpektovať akékoľvek prímerie.
Až 88 percent respondentov považuje za nevyhnutné, aby Ukrajina v rámci akejkoľvek mierovej dohody dostala silné bezpečnostné záruky. Zároveň 72 percent opýtaných verí, že Rusko by sa zameralo aj na ďalšie európske krajiny, ak Ukrajina vo vojne prehrá.
Na záver, 69 percent Britov chce, aby Spojené kráľovstvo patrilo medzi krajiny zodpovedné za vynútiteľnosť akejkoľvek dohody o prímerí medzi obomi stranami konfliktu.
