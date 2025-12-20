  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 20.12.2025Meniny má Dagmara
Bratislava

Šimečka: V súčasnosti máme najslabší parlament, produkuje tie najhoršie zákony

  • DNES - 13:29
  • Bratislava
Šimečka: V súčasnosti máme najslabší parlament, produkuje tie najhoršie zákony

Parlament v aktuálnom volebnom období je najslabší a najhoršie fungujúci. Ide o dôsledok konania súčasnej vládnej väčšiny. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Množstvo zákonov sa podľa neho týka „vysekania“ spod obžalôb a zodpovednosti ľudí blízkych vláde. Tie sú podľa neho nielen škodlivé, ale aj neústavné. Šimečka zároveň upozornil na presúvanie dôležitých bodov a na to, že parlament sa správa, ako keby bol podriadený vláde.

V slovenskom parlamente som relatívny nováčik, som tam vyše dvoch rokov, ale z toho, čo som videl a čo si aj pamätám z minulých volebných období, toto je pod vedením tejto vládnej koalície najslabší, najhoršie fungujúci parlament, ktorý produkuje tie najhoršie zákony,“ vyhlásil Šimečka s tým, že je to dôsledok konania súčasnej vládnej väčšiny. „Vidíme množstvo zákonov, ktoré sú nielenže zlé a škodlivé, ale sú aj neústavné a protiústavné,“ dodal.

Vládna koalícia podľa Šimečku venovala veľa energie iba tomu, aby „vysekala“ spod obžalôb a zodpovednosti „svojich ľudí“, najmä podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). „Mám pocit, že vládna väčšina nemala iný, dôležitejší cieľ počas celých dvoch rokov, než pracovať na tom, aby uchránili svojich ľudí pred spravodlivosťou,“ poznamenal.

Upozornil na zmeny v Trestnom zákone, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry či rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. „Im akoby na ničom inom nezáležalo a ešte to všetko robia tak fušersky, že to treba na x-krát opravovať,“ dodal s tým, že občania očakávajú od svojho parlamentu, že bude prijímať zákony predovšetkým na zlepšovanie ich života.

Množstvo praktických a dôležitých návrhov, ako sú napríklad transpozície európskych smerníc, tlačí podľa Šimečku parlament mesiace pred sebou a presúva ich zo schôdze na schôdzu. „Obávam sa, že na konci volebného obdobia tam týmto tempom budú desiatky vecí, ktoré sa nikdy neprerokovali,“ poznamenal. Pripomenul, že parlament má byť suverénnym voči vláde a má ju kontrolovať, no v tomto období sa skôr podriaďuje exekutíve. „Čokoľvek chce Robert Fico a vláda, to parlament okamžite splní, pričom to má byť naopak, vláda je zodpovedná parlamentu, poslanci zastupujú ľudí a niekedy sa správame, akoby sme neboli v parlamentnej demokracii,“ zdôraznil.

Kritizuje aj postupné zhoršovanie kultúry v parlamente. „To, že vyše roka odmieta vládna väčšina diskutovať o odvolávaniach ministrov a celej vlády, považujem za pohŕdanie parlamentom a voličmi a je to tiež na hranici ústavy, ktorá tento inštitút pozná. To, že prakticky každý zákon musíme ísť skráteným legislatívnym konaním, alebo sa usekne rozprava, alebo sa vôbec neotvorí, je niečo, čo sme tu nemali. Ani Mečiar si tento štýl nedovolil,“ upozornil Šimečka.

Líder PS si stojí za reakciou hnutia, ktoré vyjadrilo nesúhlas so zákonmi v parlamente aj „vypískaním“. Upozornil, že oproti správaniu sa koaličných predstaviteľov je toto slušná forma protestu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok: Pri zákone o obecnej polícii treba nájsť kompromis

Šutaj Eštok: Pri zákone o obecnej polícii treba nájsť kompromis

DNES - 14:59Domáce

Návrh zákona, s ktorým by nebol spokojný štát alebo samosprávne policajné zbory, na rokovanie vlády ani parlamentu nepôjde.

Vo viacerých lokalitách je hmla, na priechode Šturec hrozia padajúce skaly

Vo viacerých lokalitách je hmla, na priechode Šturec hrozia padajúce skaly

DNES - 13:02Domáce

Cestári upozorňujú, že na horskom priechode Šturec v úseku od 6. do 13. kilometra padajú na vozovku skaly.

SNS vyzvala Lajčáka, aby zverejnil, či mal od Epsteina finančné výhody

SNS vyzvala Lajčáka, aby zverejnil, či mal od Epsteina finančné výhody

DNES - 12:12Domáce

Koaličná SNS vyzvala Miroslava Lajčáka, aby zverejnil, či mal alebo nemal majetkové výhody od Epsteina, respektíve či od neho získal pôžičky, finančné prostriedky alebo iné dary.

SHMÚ vydal výstrahu pre celé Slovensko, platí až do pondelka

SHMÚ vydal výstrahu pre celé Slovensko, platí až do pondelka

DNES - 11:05Domáce

Pre celé Slovensko platí výstraha.

Vosveteit.sk
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratuVedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lodeToto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciáchCellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
ESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktikuESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktiku
Ľudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planétyĽudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planéty
Vieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trikVieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trik
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP