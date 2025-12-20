Vo viacerých lokalitách je hmla, na priechode Šturec hrozia padajúce skaly

  • Články
Bratislava

Cestári upozorňujú, že na horskom priechode Šturec v úseku od 6. do 13. kilometra padajú na vozovku skaly.

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa v sobotu vyskytuje v lokalitách Štrba, Píla a Pastierske a do 100 metrov v lokalitách Bratislava, Malacky, Senec, Pezinok a Šaľa. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk. Cestári tiež upozorňujú, že na ceste I/14 na horskom priechode Šturec v úseku od 6. do 13. kilometra padajú na vozovku skaly.

Horské priechody sú v sobotu zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Takisto sú zjazdné aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je podľa SSC prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.

Zdroj: Info.sk, TASR
Parlament v aktuálnom volebnom období je najslabší a najhoršie fungujúci. Ide o dôsledok konania súčasnej vládnej väčšiny.

Koaličná SNS vyzvala Miroslava Lajčáka, aby zverejnil, či mal alebo nemal majetkové výhody od Epsteina, respektíve či od neho získal pôžičky, finančné prostriedky alebo iné dary.

Pre celé Slovensko platí výstraha.

Horskí záchranári zasahovali, aby pomohli 26-ročnému českému turistovi, ktorý v piatok uviazol v teréne vo Vysokých Tatrách.

