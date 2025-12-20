  • Články
Sobota, 20.12.2025Meniny má Dagmara
Bratislava

  • DNES - 12:12
  • Bratislava
SNS vyzvala Lajčáka, aby zverejnil, či mal od Epsteina finančné výhody

Koaličná SNS v súvislosti so zverejnením nových informácií v kauze Jeffrey Epstein vyzvala poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a exministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby zverejnil, či mal alebo nemal majetkové výhody od Epsteina, respektíve či od neho získal pôžičky, finančné prostriedky alebo iné dary. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Je zrejmé a preukázané, že Epstein účelovo využíval podnikateľov aj politikov na získavanie informácií, ktoré mu poskytovali ekonomickú výhodu, prípadne ich následne posúval do spravodajského prostredia. Epstein nebol obyčajný filantrop, ale človek, ktorý systematicky zneužíval informácie získané rôznymi formami,“ uviedla v stanovisku SNS.

Považuje za nevyhnutné, aby Lajčák vysvetlil, z akého dôvodu pozval Epsteina na slovenské veľvyslanectvo v Rakúsku a zároveň objasnil, či mal alebo nemal zo svojich kontaktov s touto osobou výhody. SNS preto zopakovala, že Fico by mal Lajčáka z funkcie poradcu predsedu vlády odvolať.

Na odvolanie Lajčáka z pozície poradcu premiéra vyzvali začiatkom decembra aj opozičné poslankyne parlamentu. Poslankyňa Beáta Jurík (PS) pripomenula, že premiér už nemá dôvod ďalej čakať. Podľa Jurík nemožno vylúčiť, že Epstein mal svoje obete aj na Slovensku. “Jeho lietadlo pristálo v roku 2018 aj v Bratislave aj v Poprade. Kompetentných sa preto budeme pýtať, či majú informácie o tom, že obeťami mohli byť aj naše občianky a či im je poskytovaná potrebná pomoc a podpora,“ uviedla v stanovisku.

Premiér na piatkovej (19. 12.) tlačovej konferencii po samite európskych lídrov v Bruseli reagoval, že Lajčák je excelentný diplomat a má naďalej Ficovu dôveru. „Ak niekto zlyhá morálne, dajte mi dôkazy, že niečo urobil, ukončime spoluprácu. Ale ja nebudem katovať ľudí len preto, lebo už keď nie je čo, vytiahne sa, že je to nejaká spolupráca, alebo že niekto niekde niekoho videl,“ dodal.

Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy Jeffreyho Epsteina, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí Lajčákom a Epsteinom. Lajčák ešte pred časom pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Premiér koncom novembra reagoval, že „nenašiel nič, čo by ho nútilo Miroslava Lajčáka odvolať“. V uplynulom týždni zverejnili nové fotografie z pozostalosti Epsteina. Na jednej z nich je finančník odfotený s Lajčákom.

Zdroj: Info.sk, TASR
