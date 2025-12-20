  • Články
SHMÚ vydal výstrahu pre celé Slovensko, platí až do pondelka

Pre celé Slovensko platí výstraha.

Aj počas soboty sa môže na celom území Slovenska najmä v ranných a nočných hodinách vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal preto výstrahu prvého stupňa.

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ. Výstraha platí pre všetky okresy predbežne až do pondelka (22. 12.).

Zdroj: Info.sk, TASR
