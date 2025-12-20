SHMÚ vydal výstrahu pre celé Slovensko, platí až do pondelka
Pre celé Slovensko platí výstraha.
Aj počas soboty sa môže na celom území Slovenska najmä v ranných a nočných hodinách vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal preto výstrahu prvého stupňa.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ. Výstraha platí pre všetky okresy predbežne až do pondelka (22. 12.).
Český turista uviazol vo Vysokých Tatrách, zasahovali horskí záchranári
Horskí záchranári zasahovali, aby pomohli 26-ročnému českému turistovi, ktorý v piatok uviazol v teréne vo Vysokých Tatrách.
Gašpar: Rokovanie o zákonoch sa má upraviť na konkrétnu časovú hranicu
Rokovanie o zákonoch v Národnej rade (NR) SR by sa mohlo po novom upraviť na konkrétnu časovú hranicu.
Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách
V Tatrách hrozia spontánne lavíny z oteplenia.
Raši: Ochladenie vzťahov ČR a SR bolo nepremyslené, reštart začali parlamenty
Ochladenie politických vzťahov českej a slovenskej vlády v marci 2024 bolo nepremyslené a v rozpore s dlhodobo dobrou spoluprácou Slovákov a Čechov na ostatných úrovniach spoločnosti.