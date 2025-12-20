Český turista uviazol vo Vysokých Tatrách, zasahovali horskí záchranári
Horskí záchranári zasahovali, aby pomohli 26-ročnému českému turistovi, ktorý v piatok (19. 12.) uviazol v teréne vo Vysokých Tatrách.
„Muž postupoval za pomoci retiazkových mačiek až na vrchol Zadného Ľadového štítu, kde pre zimné podmienky uviazol bez adekvátneho technického vybavenia na pohyb v tomto teréne a nebol schopný bezpečne zostúpiť,“ informovala Horská záchranná služba (HZS).
O pomoc požiadal turista HZS v podvečerných hodinách. Po príchode záchranárov na miesto v neskorých večerných hodinách ho vyšetrili a zateplili. „Po doplnení potrebného technického vybavenia bola vykonaná pozemná evakuácia z exponovaného terénu za pomoci lanových techník s následným sprevádzaním až na Téryho chatu, kde bola osoba ubytovaná,“ uviedla HZS. Záchranná akcia skončila návratom záchranárov do Starého Smokovca v sobotu v skorých ranných hodinách.
Záchranári upozorňujú návštevníkov horských oblastí, aby dodržiavali Návštevný poriadok Tatranského národného parku a riadili sa pokynmi HZS.
Gašpar: Rokovanie o zákonoch sa má upraviť na konkrétnu časovú hranicu
Rokovanie o zákonoch v Národnej rade (NR) SR by sa mohlo po novom upraviť na konkrétnu časovú hranicu.
Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách
V Tatrách hrozia spontánne lavíny z oteplenia.
Raši: Ochladenie vzťahov ČR a SR bolo nepremyslené, reštart začali parlamenty
Ochladenie politických vzťahov českej a slovenskej vlády v marci 2024 bolo nepremyslené a v rozpore s dlhodobo dobrou spoluprácou Slovákov a Čechov na ostatných úrovniach spoločnosti.
Decathlon varuje pred týmto výrobkom: Nepoužívajte ho!
Vo výrobku zistili softvérovú chybu, zákazníci by ho nemali používať.