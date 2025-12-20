  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 20.12.2025Meniny má Dagmara
Bratislava

Gašpar: Rokovanie o zákonoch sa má upraviť na konkrétnu časovú hranicu

  • DNES - 9:26
  • Bratislava
Gašpar: Rokovanie o zákonoch sa má upraviť na konkrétnu časovú hranicu

Rokovanie o zákonoch v Národnej rade (NR) SR by sa mohlo po novom upraviť na konkrétnu časovú hranicu.

Každý poslanecký klub i nezaradení poslanci by mali mať na rozpravu o zákone limitovaný čas, ktorý by si museli rozdeliť. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Zmena by mala byť súčasťou novely rokovacieho poriadku, o ktorej má parlament rokovať v úvode ďalšej schôdze v januári. Gašpar to odôvodnil problémom s obštrukciou opozície, naposledy pri zákone o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), keď sa o návrhu rokovalo niekoľko dní. Tvrdí, že podobný systém majú aj v europarlamente.

Ak sa zhodneme na priemernom časovom limite, podľa toho sa rozdelí čas jednotlivým poslaneckým klubom. Kluby si určia, či bude vystupovať poslanec za klub nie 30, ale možno až 40 minút a niekomu bude stačiť možno päť minút,“ vysvetlil pre TASR Gašpar s tým, že odborníci k prerokúvanej téme budú môcť využiť väčší časový priestor. Označil to za „trošku revolučný“ návrh. „Mohol by sa podobať tomu, ako sa rokuje v Európskom parlamente, že si jednotlivé frakcie rozdelia konkrétny rokovací čas, niečo na spôsob toho, čo máme aj v našom rokovacom poriadku, keď sa skracuje rozprava na 12 hodín. A zrejme určíme nejaké časy pre jednotlivé čítania, ktoré si rozdelia poslanecké kluby a nezaradení poslanci, a tým dokážeme zlimitovať rokovanie o jednom konkrétnom zákone na maximálnu možnú časovú hranicu, aby sa to nezneužívalo ako teraz,“ doplnil.

Už dnes rokovací poriadok umožňuje skrátiť rozpravu k zákonu na 12 hodín. Koalícia to využila aj pri decembrovej schôdzi. „Musíme určiť časovú hranicu pre navrhovateľa, ktorý predkladá zákon, trebárs pre úvodnú reč, záverečnú reč, prípadne pre diskusiu, to platí o spravodajcovi, lebo dnes sú bez časového limitu,“ dodal Gašpar.

Podľa rokovacieho poriadku sa ku každému zákonu v parlamente otvára diskusia, tzv. rozprava. Každý poslanec sa môže do nej hlásiť písomne, vtedy má poslanec prihlásený za klub k dispozícii 30 minút, ďalší písomne prihlásení poslanci 20 minút. Následne sa môžu poslanci hlásiť do rozpravy aj ústne, vtedy môžu rečniť desať minút. Na každé vystúpenie poslanca sa dá reagovať dvojminútovou faktickou poznámkou.

Upraviť sa má aj sankcia za vykázanie z rokovacej sály, po novom by mala byť vo výške mesačného platu. V súčasnosti môže predsedajúci upozorniť poslanca, že porušuje poriadok, a pokiaľ nedôjde k náprave, môže ho pri druhom upozornení vykázať, čo podľa Gašpara znamená jednodňovú absenciu z hľadiska platu. „Teraz by to mal už byť celý mesačný plat, to bude ten základný rozdiel,“ vysvetlil. Parlament by mal podľa Gašpara tiež uznesením schváliť aj etický kódex, ktorý je pripravený. „Ten ešte viac popisuje, ako sa má poslanec správať nielen v pléne, ale aj mimo pléna,“ dodal.

Momentálne je v parlamente novela rokovacieho poriadku, ktorá už ráta s úpravou rečníckych časov. Návrh novely je v druhom čítaní, v NR SR ho prerokovali ešte v septembri. Koalícia avizuje ďalšie zmeny. Rokovať by sa o návrhu malo v úvode ďalšej schôdze, ktorá sa začína 27. januára.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Český turista uviazol vo Vysokých Tatrách, zasahovali horskí záchranári

Český turista uviazol vo Vysokých Tatrách, zasahovali horskí záchranári

DNES - 10:17Domáce

Horskí záchranári zasahovali, aby pomohli 26-ročnému českému turistovi, ktorý v piatok uviazol v teréne vo Vysokých Tatrách.

Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách

Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách

DNES - 8:49Domáce

V Tatrách hrozia spontánne lavíny z oteplenia.

Raši: Ochladenie vzťahov ČR a SR bolo nepremyslené, reštart začali parlamenty

Raši: Ochladenie vzťahov ČR a SR bolo nepremyslené, reštart začali parlamenty

DNES - 7:37Domáce

Ochladenie politických vzťahov českej a slovenskej vlády v marci 2024 bolo nepremyslené a v rozpore s dlhodobo dobrou spoluprácou Slovákov a Čechov na ostatných úrovniach spoločnosti.

Decathlon varuje pred týmto výrobkom: Nepoužívajte ho!

Decathlon varuje pred týmto výrobkom: Nepoužívajte ho!

VČERA - 21:03Domáce

Vo výrobku zistili softvérovú chybu, zákazníci by ho nemali používať.

Vosveteit.sk
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte neboloNakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lodeToto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciáchCellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
ESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktikuESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktiku
Ľudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planétyĽudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planéty
Vieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trikVieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trik
Facebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanieFacebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanie
Európa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konfliktEurópa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konflikt
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP