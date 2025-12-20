Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách
V Tatrách hrozia spontánne lavíny z oteplenia.
Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách. Vo všetkých pohoriach, kde sa ešte nachádza súvislá snehová pokrývka, teda vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách, v sobotu platí malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Snehová pokrývka sa vplyvom striedania teplôt stabilizovala. „Vplyvom inverzie naďalej pretrvávajú aj v najvyšších polohách vysoké teploty, čo spôsobuje mokrý sneh počas dňa. Môžu sa vyskytnúť spontánne mokré lavíny z oteplenia, a to najmä na slnkom nasvietených svahoch. Ich nebezpečenstvo spočíva najmä v strhnutí osoby do exponovaného terénu,“ upozornilo SLP.
Počasie počas soboty bude naďalej ovplyvňovať tlaková výš, čo prinesie jasné a mimoriadne teplé počasie na december. „Vývoj počasia posledných dní spôsobil denné topenie a nočné zamŕzanie snehovej pokrývky. To spôsobilo tvrdý firnový a zmrznutý povrch pokrývky, ktorá je dobre spevnená a všeobecne stabilná. Počas dňa môže postupne mäknúť,“ priblížilo SLP.
Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh v polohách približne od 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov.
Raši: Ochladenie vzťahov ČR a SR bolo nepremyslené, reštart začali parlamenty
Ochladenie politických vzťahov českej a slovenskej vlády v marci 2024 bolo nepremyslené a v rozpore s dlhodobo dobrou spoluprácou Slovákov a Čechov na ostatných úrovniach spoločnosti.
Decathlon varuje pred týmto výrobkom: Nepoužívajte ho!
Vo výrobku zistili softvérovú chybu, zákazníci by ho nemali používať.
Gašpar: Zákon na zmenu ÚOO na nový úrad považujem za prioritu
Zákon, ktorým sa mal Úrad na ochranu oznamovateľov pretransformovať na nový úrad, považuje podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar za prioritu.
Voľby by v decembri vyhralo PS, do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
Voľby do Národnej rady SR by v decembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,6 percenta hlasov.