Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách

  • DNES - 8:49
  • Liptovský Hrádok
V Tatrách hrozia spontánne lavíny z oteplenia.

Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách. Vo všetkých pohoriach, kde sa ešte nachádza súvislá snehová pokrývka, teda vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách, v sobotu platí malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Snehová pokrývka sa vplyvom striedania teplôt stabilizovala. „Vplyvom inverzie naďalej pretrvávajú aj v najvyšších polohách vysoké teploty, čo spôsobuje mokrý sneh počas dňa. Môžu sa vyskytnúť spontánne mokré lavíny z oteplenia, a to najmä na slnkom nasvietených svahoch. Ich nebezpečenstvo spočíva najmä v strhnutí osoby do exponovaného terénu,“ upozornilo SLP.

Počasie počas soboty bude naďalej ovplyvňovať tlaková výš, čo prinesie jasné a mimoriadne teplé počasie na december. „Vývoj počasia posledných dní spôsobil denné topenie a nočné zamŕzanie snehovej pokrývky. To spôsobilo tvrdý firnový a zmrznutý povrch pokrývky, ktorá je dobre spevnená a všeobecne stabilná. Počas dňa môže postupne mäknúť,“ priblížilo SLP.

Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh v polohách približne od 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov.

Zdroj: Info.sk, TASR
