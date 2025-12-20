Dagmara nikdy nesedí v ústraní
- DNES - 6:38
- Bratislava
Dagmara sa rada prezentuje.
Ženské meno Dagmara má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "slávny deň". Nositeľky tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Dáška, Dadka, Dada, Dagmarka.
Dagmary, ktoré oslavujú meniny 20. decembra, dokážu obdivuhodne manipulovať s ľuďmi okolo seba. Rady robia rozruch, nikdy nesedia v ústraní. Dagmarky sú tiež veľmi zručné. Majú aj jedinečnú schopnosť bleskovo vyriešiť problém.
Štúdium ich veľmi neoslovuje, blízke im je cestovanie a objavovanie nových krajín. Ľahko sa zaľúbia. Majú rady prezentácie a firemné akcie. Uplatniť sa môžu napríklad v oblasti marketingu.
Sú pozoruhodne životaschopné. Bývajú náchylné na prechladnutie a rozhodne im neprospievajú výstrednosti v stravovaní.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú sivá, biela, oranžová. Ochranné rastliny palina, čakanka a saturejka, ochranné kamene nefrit a jaspis.
V nedeľu nastáva zimný slnovrat, ide o najkratší deň s najdlhšou nocou v roku
V nedeľu 21. decembra o 16:03 h stredoeurópskeho času nastane zimný slnovrat. Tento presný moment, v astronómii známy ako solstitium, označuje začiatok astronomickej zimy.
V chalúpke Dedka Večerníčka v Detve čaká na rodiny s deťmi vianočný program
V Chalúpke dedka Večerníčka v areáli detvianskeho amfiteátra čaká od piatka do nedele (21. 12.) na rodiny s deťmi vianočný program.
Úprava videa online: Kompletný sprievodca pre začiatočníkov aj pokročilých
Potrebujete rýchlo upraviť video bez inštalácie zložitého softvéru? V tomto článku vám ukážeme, ako na to od základného strihania až po pridávanie titulkov a efektov.
Týchto ľudí zatýkajú častejšie: Nepatríte k nim aj vy?
Skupina ľudí s nediagnostikovanými poruchami sa ocitá za mrežami častejšie. Zistite, či k nim nepatríte aj vy.