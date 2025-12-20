  • Články
Dagmara nikdy nesedí v ústraní

Dagmara sa rada prezentuje.

Ženské meno Dagmara má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "slávny deň". Nositeľky tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Dáška, Dadka, Dada, Dagmarka.

Dagmary, ktoré oslavujú meniny 20. decembra, dokážu obdivuhodne manipulovať s ľuďmi okolo seba. Rady robia rozruch, nikdy nesedia v ústraní. Dagmarky sú tiež veľmi zručné. Majú aj jedinečnú schopnosť bleskovo vyriešiť problém.

Štúdium ich veľmi neoslovuje, blízke im je cestovanie a objavovanie nových krajín. Ľahko sa zaľúbia. Majú rady prezentácie a firemné akcie. Uplatniť sa môžu napríklad v oblasti marketingu.

Sú pozoruhodne životaschopné. Bývajú náchylné na prechladnutie a rozhodne im neprospievajú výstrednosti v stravovaní.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú sivá, biela, oranžová. Ochranné rastliny palina, čakanka a saturejka, ochranné kamene nefrit a jaspis.

Zdroj: Info.sk, TASR
