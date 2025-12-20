  • Články
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo zverejňovať spisy o Epsteinovi

  • DNES - 6:06
  • Washington
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a britskej stanice BBC.

Usvedčený sexuálny predátor bol známy svojimi kontaktmi na najvyšších ľudí v krajine a vo svete, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy ostali utajené.

Tím, ktorý preskúmal a pripravil dokumenty na zverejnenie, pozostával z viac ako 200 právnikov ministerstva spravodlivosti, uvádza sa v liste ministerstva spravodlivosti zaslanom Kongresu. V liste, ktorý získala AP, námestník generálneho prokurátora Todd Blanche uvádza, že 187 právnikov z oddelenia národnej bezpečnosti ministerstva preskúmalo všetky spisy, aby určili, čo všetko by malo byť zverejnené.

Následne 25 právnikov, ktorí boli považované za „tím kontroly kvality“, pracovalo na zabezpečení toho, aby informácie, podľa ktorých by bolo možné určiť identitu obetí, boli zredigované. Títo právnici boli z Úradu na ochranu súkromia a občianskych slobôd a Úradu pre informačnú politiku Ministerstva spravodlivosti. Právnici z Južného okresu New Yorku tiež preskúmali materiál, aby potvrdili, že osobné údaje boli riadne zredigované.

Blanche uviedol, že ministerstvo spravodlivosti identifikovalo viac ako 1200 obetí Epsteinových trestných činov alebo ich príbuzných a že z dnes zverejnených dokumentov odstránilo materiály, ktoré by ich mohli identifikovať. Blanche v liste Kongresu uvádza, že dnes zverejnené spisy nie sú kompletné, lebo pred ich zverejnením je potrebné skontrolovať z tohto hľadiska ešte ďalšie dokumenty.

Vzhľadom na objem materiálu a požiadavku, aby každá strana každého dokumentu bola skontrolovaná z hľadiska prípadných úprav v zmysle zákona, pokračujú záverečné fázy kontroly niektorých materiálov,“ uviedol Blanche.

Demokrati v Kongrese v reakcii na to uviedli, že posúdia svoje právne možnosti, nakoľko podľa nich zverejnenie spisov o Epsteinovi ministerstvom spravodlivosti nie je úplným zverejnením.

Demokratický senátor Jeff Merkley z Oregonu vyjadril rozčarovanie nad tým, že Trumpova administratíva počas minulého roka z vlastného popudu nepodnikla kroky na “redigovanie spisov o Epsteinovi tak, aby boli pripravené na zverejnenie“.

Prezident Trump koncom novembra podpísal návrh zákona, ktorý nariadil ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania Epsteina. Podľa zákona tak mal rezort spraviť do piatka 19. decembra.

Zdroj: Info.sk, TASR
