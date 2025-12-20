Okolo zaparkovaného auta namaľovali parkovacie miesto pre invalidov
Majiteľ dostal štyri pokuty za neoprávnené parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste.
Muža z londýnskej časti New Addington po návrate z dovolenky čakalo nemilé prekvapenie. Okolo svojho auta, ktoré predtým nechal zaparkované pred domom, si totiž našiel namaľované pruhy s vyznačeným parkovaním pre invalidov. Okrem toho ho za neoprávnené parkovanie pokutovali až štyrikrát. Informuje o tom portál BBC.
Londýnčan, ktorý chce zostať v anonymite, v reakcii na udelenie pokút zverejnil na sociálnych sieťach video. V ňom zobrazuje, ako mu okolo zaparkovaného auta namaľovali pruhy.
Primátora mesta Croydon, kde došlo k údajným priestupkom, neskôr jeho kolegovia z mestskej rady vyzvali na ospravedlnenie. Podľa BBC Jason Perry priznal, že došlo k omylu, no maľovanie parkovacích miest okolo zaparkovaných áut označil za „pomerne bežnú prax“.
„Ak v danej oblasti vyznačujeme miesta pre invalidov a zavadzia nám auto, ktoré tam odparkoval niekto, kto je na dvojtýždňovej dovolenke, pruhy namaľujeme okolo auta,“ uviedol primátor.
Podľa Perryho sa pri vyznačovaní parkovacích miest zaznamenávajú ŠPZ-tky áut, ktoré v danom čase parkovali na ulici. Takto sa podľa neho zabráni pokutovaniu majiteľov. V tomto prípade však došlo k omylu, keď cestári nezaznamenali evidenciu odparkovaného vozidla.
