Okolo zaparkovaného auta namaľovali parkovacie miesto pre invalidov

  • DNES - 7:04
  • Croydon
Majiteľ dostal štyri pokuty za neoprávnené parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste.

Muža z londýnskej časti New Addington po návrate z dovolenky čakalo nemilé prekvapenie. Okolo svojho auta, ktoré predtým nechal zaparkované pred domom, si totiž našiel namaľované pruhy s vyznačeným parkovaním pre invalidov. Okrem toho ho za neoprávnené parkovanie pokutovali až štyrikrát. Informuje o tom portál BBC.

Londýnčan, ktorý chce zostať v anonymite, v reakcii na udelenie pokút zverejnil na sociálnych sieťach video. V ňom zobrazuje, ako mu okolo zaparkovaného auta namaľovali pruhy.

Primátora mesta Croydon, kde došlo k údajným priestupkom, neskôr jeho kolegovia z mestskej rady vyzvali na ospravedlnenie. Podľa BBC Jason Perry priznal, že došlo k omylu, no maľovanie parkovacích miest okolo zaparkovaných áut označil za „pomerne bežnú prax“.

„Ak v danej oblasti vyznačujeme miesta pre invalidov a zavadzia nám auto, ktoré tam odparkoval niekto, kto je na dvojtýždňovej dovolenke, pruhy namaľujeme okolo auta,“ uviedol primátor.

Podľa Perryho sa pri vyznačovaní parkovacích miest zaznamenávajú ŠPZ-tky áut, ktoré v danom čase parkovali na ulici. Takto sa podľa neho zabráni pokutovaniu majiteľov. V tomto prípade však došlo k omylu, keď cestári nezaznamenali evidenciu odparkovaného vozidla.

Zdroj: Info.sk, DP, bbc.com
