Francúzska vláda varovala farmárov pred blokádou ciest počas Vianoc
- DNES - 21:45
- Paríž
Francúzska vláda v piatok varovala protestujúcich farmárov pred budovaním blokád na cestách počas vianočného obdobia.
Minister vnútra Laurent Nuňez vyzval farmárov, aby „konali zodpovedne“ v čase, keď mnoho ľudí cestuje na dovolenku. Zástupcov farmárskych odborov v piatok prijal premiér Sébastien Lecornu, informovala agentúra AFP, píše TASR..
Samotní odborári nie sú jednotní v názore na blokády ciest počas Vianoc. Za ich pokračovanie sú radikálne zväzy Coordination rurale (CR) a Confédération paysanne (CP). S pozastavením tejto formy protestu súhlasia okrem iných Mladí farmári (JA), ktorí navrhujú vrátiť sa do ulíc až po Novom roku.
Líder CR Bertrand Venteau po rokovaní uviedol, že rozhodnutie o ďalších krokoch bude závisieť od miestnych odborových predákov. Zároveň vyzval farmárov, aby si na niekoľko dní „oddýchli“. „Verejnosť stojí na našej strane, nemôžeme si ju znepriateliť,“ vysvetlil.
Venteau naznačil, že existuje „záblesk nádeje“ na nájdenie riešenia začiatkom januára, ktoré by ukončilo masové utrácanie stád.
Vláda v piatok varovala, že nebude tolerovať nové blokády a urobí všetko potrebné, aby „Francúzi mali možnosť pokojne sa vrátiť k svojim rodinám.“ Hovorkyňa vlády Maud Bregeonová uviedla, že policajné zložky dostali pokyn zasiahnuť proti protestujúcim.
Farmári na juhozápade Francúzska v piatok pokračovali v protestoch proti hromadnej likvidácii chovov kráv s cieľom obmedziť šírenie ochorenia nodulárna dermatitída. Blokády trvajú už viac ako týždeň.
Okrem blokovania ciest rozhadzovali hnoj a odpadky na verejných priestranstvách a pred vládnymi budovami. V letovisku Le Touquet na severe Francúzska v rámci protestu pred vilu prezidenta Emmanuela Macrona umiestnili rakvu.
Okrem postoja úradov k riešeniu krízy spôsobenej nodulárnou dermatitídou, farmárov vo Francúzsku rozhnevala aj obchodná dohoda, o ktorej rokuje Európska únia a juhoamerický blok Mercosur. Jej podpísanie bolo tento týždeň odložené prinajmenšom na január.
Rubio: Tvrdenia, že sa USA usilujú niečo Ukrajine vnucovať, sú smiešne
Spojené štáty nebudú nútiť Ukrajinu, aby prijala mierovú dohodu s Ruskom, vyhlásil v piatok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Zelenskyj upozornil partnerov na presun ruských rakiet Orešnik do Bieloruska
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok na sociálnej sieti X oznámil, že nasadenie ruských rakiet stredného doletu Orešnik do Bieloruska sa blíži ku koncu.
Tragédia na sídlisku: Chlapec zomrel po páde z okna paneláku
Neplnoletý chlapec utrpel pri páde z výšky zranenia, ktorým podľahol.
Vdova po Kirkovi podporila kandidatúru J. D. Vancea v prezidentských voľbách
Samotný Vance zatiaľ oficiálne nepotvrdil, či bude kandidovať v prezidentských voľbách roku 2028.