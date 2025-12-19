  • Články
Piatok, 19.12.2025
Bratislava

Decathlon varuje pred týmto výrobkom: Nepoužívajte ho!

  • DNES - 21:03
  • Bratislava
Decathlon varuje pred týmto výrobkom: Nepoužívajte ho!

Vo výrobku zistili softvérovú chybu, zákazníci by ho nemali používať.

Spoločnosť Decathlon SK s. r. o. varuje pred používaním viacerých bicyklov, ktoré boli v predaji od 1. apríla 2025 do 1. decembra 2025. informovala o tom Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe.

Konkrétne ide o tieto druhy:

  • bicykel E-actv900 LF a bicykel E-actv900 HF s artiklovým kódom 8751864, 8751865 a 8774848

  • bicykel LD920e LF a bicykel LD940e LF s artiklovým kódom 8664452 a 8862494

„U uvedených výrobkov bola zistená softvérová chyba motora, ktorá môže počas jazdy spôsobiť náhodný pohyb pedálov smerom dozadu,“ informovala spoločnosť.

Zákazníci, ktorí si kúpili niektorý z modelov bicyklov, by ho mali okamžite prestať používať a mali by si objednať termín v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti Decathlon SK s. r. o. Softvér bicykla im bezplatne aktualizujú a chybu odstránia.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
