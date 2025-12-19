Decathlon varuje pred týmto výrobkom: Nepoužívajte ho!
Vo výrobku zistili softvérovú chybu, zákazníci by ho nemali používať.
Spoločnosť Decathlon SK s. r. o. varuje pred používaním viacerých bicyklov, ktoré boli v predaji od 1. apríla 2025 do 1. decembra 2025. informovala o tom Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe.
Konkrétne ide o tieto druhy:
- bicykel E-actv900 LF a bicykel E-actv900 HF s artiklovým kódom 8751864, 8751865 a 8774848
- bicykel LD920e LF a bicykel LD940e LF s artiklovým kódom 8664452 a 8862494
„U uvedených výrobkov bola zistená softvérová chyba motora, ktorá môže počas jazdy spôsobiť náhodný pohyb pedálov smerom dozadu,“ informovala spoločnosť.
Zákazníci, ktorí si kúpili niektorý z modelov bicyklov, by ho mali okamžite prestať používať a mali by si objednať termín v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti Decathlon SK s. r. o. Softvér bicykla im bezplatne aktualizujú a chybu odstránia.
